Как просто сделать дом уютным и стильным. Секрет в обоях

Обои уже много лет являются едва ли не самым популярным способом украсить стены комнат. Это неудивительно, потому что они достаточно несложные в поклейке и доступны для каждого украинца, ведь имеют широкую ценовую политику. К тому же удивляет многообразие выбора обоев, которые однозначно могут сделать любое помещение уютным и комфортным.

Luxury textile предлагает выбрать фотообои различных стилей, в том числе панорамные, предметные, 3D с реалистичными изображениями

Однако, кроме красоты материала, очень важно из чего он сделан, насколько качественный и практичный. На этом хорошо разбирается компания Luxury textile, являющейся представителем европейских брендов обоев для отделки стен и обладает уникальной технологией изготовления бесшовных фотообоев. Имеет большой опыт в оформлении квартир, домов, ресторанов и офисных помещений.

Обои этой компании просто находка для хороших хозяев. Не секрет, что очень трудно поклеить обои, чтобы не было видно всех швов. На это способны только профессиональные мастера за приличную плату и, учитывая качество приобретенного материала. Однако с бесшовными фотообоями Luxury textile все гораздо проще. Идеально справиться с ними смогут все. Во время поклейки гарантированно не будет швов, они прочные и простые в уходе, устойчивы к воздействию солнечных лучей, скрывают дефекты стен, имеют привлекательный вид и обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами. Могут быть на флизелиновой, текстильной или водостойкой основе, поэтому прекрасно подойдут для помещений с различным назначением, даже для бассейнов и спа.

Для очень креативных Luxury textile предлагает выбрать фотообои различных стилей, в том числе панорамные, предметные, 3D с реалистичными изображениями. Также в Luxury textile найдутся невероятно стильные картины различных форм. Можно выбирать сразу серию рисунков на стену или большие, которые ставят на пол. Изюминкой является то, что дизайны для вас придумала команда профессиональных художников. Которые могут не только создать уникальные обои, но и подкорректировать рисунок или тон, для тех что уже существуют.

Luxury textile предлагает выбрать фотообои различных стилей, в том числе панорамные, предметные, 3D с реалистичными изображениями

Очень важно и то, что магазин фотообоев предлагает продукцию изготовленную исключительно из экологически чистых европейских материалов. Они дают гарантию на свой товар и в случае огрехов обязательного его заменят.

"Наша команда нацелена на результат и постоянное развитие. Мы системно подходим к решению задач любой сложности. Ведь системность является фактором, который позволяет доводить идею до совершенства. Поэтому мы регулярно улучшаем качество производимой линейки продукции, повышаем уровень сервиса, а также модернизируем оборудование. Для нас очень важно создавать продукцию, которая будет доступна рядовому потребителю, но при этом предлагать максимально высокий уровень сервиса и качества", - утверждают специалисты Luxury textile.

Подтвердить их отличную работу могут награда "Компании года" и довольные клиенты:

"Заказывала обои в детскую. На сайте большой выбор, заказ выполнили даже раньше срока. Качество обоев и детальность рисунка поражает!", - Александра.

"Фотообои в жизни еще круче чем на фото, выглядит как цельное реальное полотно. Идеально создали интерьер", - Ирина.

"Отличное решение для тех, кто ищет что-то новое и действительно качественное в отделке своей квартиры. Результат превзошел ожидания", - Антон.

Luxury textile предлагает выбрать фотообои различных стилей, в том числе панорамные, предметные, 3D с реалистичными изображениями