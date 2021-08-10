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вторник, 10 августа 2021 15:58

Как быть с человеком, который зависим от алкоголя

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  Клиника MedicoMente гарантирует высокий результат в борьбе от наркотической и алкогольной зависимости
Клиника MedicoMente гарантирует высокий результат в борьбе от наркотической и алкогольной зависимости

Терпеть алкогольную или наркотическую зависимость — нельзя. Без вмешательства близких людей и специалистов существует большой риск осложнений и даже смерти. Лишь совместными усилиями можно преодолеть недуг и вернуться к нормальной жизни.

Следует осознать, что зависимость - болезнь. Упреки, ссоры, угрозы не помогают избавиться от нее. Напротив, важно поддерживать контакт с зависимым человеком. Следует убедить его в том, что жизнь имеет много смыслов. Все не может сводиться только к алкоголю.

Клиника гарантирует высокие результаты в борьбе с зависимостью

Профессиональную помощь оказывают наркологи-психотерапевты. Записаться на бесплатную консультацию к специалисту можно в MedicoMente - наркологическая клиника Киев. Здесь гарантируют высокий результат в борьбе с наркотической и алкогольной зависимости.

Пользуясь современной диагностикой, специалисты узнают реальное состояние физического и психического здоровья пациента, степень зависимости и о сопутствующих заболеваниях.

Больной должен чувствовать заботу

"Понравилось, что атмосфера в клинике очень комфортная и уютная. Комната не похожа на обычную палату, как в других больницах. Это скорее напоминало гостиницу. Относительно внимательности и профессиональности персонала – вообще речи не идет. Все на самом высоком уровне. В таких условиях я изменил отношение к себе. И быстро вылечился. Хотя перед тем жена возила меня к другим врачам, но не очень помогало. После MedicoMente я уже два года не имею проблем с алкоголем", - рассказал бывший пациент центра Виталий из Белой Церкви.

В распоряжении клиентов - комфортабельные палаты. Среди них есть номера VIP и "Люкс". Пациентам обеспечивают полноценное питание, которое учитывает индивидуальные рекомендации врачей. Они круглосуточно контролируют состояние больных.

  Клиника MedicoMente гарантирует высокий результат в борьбе от наркотической и алкогольной зависимости
Клиника MedicoMente гарантирует высокий результат в борьбе от наркотической и алкогольной зависимости

В MedicoMente лечат острые и критические состояния, "ломку". В специализированной палате интенсивной терапии быстро и безболезненно выводят пациентов из тяжелых состояний, связанных с длительным употреблением алкоголя, наркотических и психотропных веществ, передозировке фармакологическими препаратами.

Курс предусматривает физиопроцедуры, массаж, аппаратные методики очищения крови и лимфы - плазмаферез, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, лимфо дренаж. Дополнительно с зависимыми от алкоголя или наркотиков работают психотерапевты. Они улучшают состояние нервной системы.

Только в MedicoMente успешно преодолевают зависимости различной сложности благодаря индивидуальному подходу, полной диагностике, профессиональной психотерапии, постоянному мониторингу состояния здоровья и коррекции лечения.

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МОЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.

 
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