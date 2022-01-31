Горящие путевки от ANEX Tour: куда поехать завтра

Планировать путешествия в период пандемии многие остерегаются: отдельные страны закрывают границы, авиакомпании меняют полетную программу, коварный вирус способен изменить семейные планы на отдых. Появилась свободная неделя в рабочем расписании? Не теряйте время: горящие цены турагентства ANEX Tour понравятся не только вам, места на чартеры разбирают молниеносно.

Шарм эль Шейх: безветренные бухты и снорклинг

Зима на Красном море отличается от украинской: бугенвиллеи цветут, пальмы зеленые, море +24-25ºС, прогулка к пляжу – одно удовольствие. Путевка со скидкой на отдых в отеле категории 4-5* экономит туристам до 30% стоимости тура.

В феврале отдайте предпочтение безветренным бухтам Шарм эль Шейха:

● Наама Бей - песчаный вход в море, длинный променад, оживленный торгово-развлекательный центр;

● Шаркс Бей с живым рифами и вечерними развлечениями на Soho Square;

● Рас ум Сид – интересные рифы, популярная сеть отелей Albatros с отличным аквапарком, рыбные рестораны и сувенирные лавки.

Хургада и Марса-Алам: февральский микс экскурсий и моря

Сезон раскопок в Египте традиционно заканчивается в марте: дальше начинается жара. Самое время отправиться к пирамидам Гизы и храмовым комплексам Луксора и Карнака. В это время популярны мини-круизы по Нилу, морские путешествия в заповедники с уникальным подводным миром.

Не упустите возможность отдохнуть на континентальной части побережья страны. Многие отели экстра-класса с бассейнами, рифами и отличным сервисом в период пандемии впервые стали доступны украинским туристам. Чартеры доставляют туристов из Киева в аэропорты Хургады и Марса-Алам, дорога до отеля много времени не занимает.

Турция: полный релакс и выгодный шопинг

Не задумывались о таком варианте отдыха? Многие пятизвездочные гостиничные комплексы Анталии, Кемера и Сиде принимают гостей из ЕС и Украины круглогодично. В этот период турецкие производители полностью распродают прошлогодние коллекции и комплектуют предложения нового сезона по сниженным ценам.

В Турции получаете отпуск с полной эмоциональной перезагрузкой: крытые подогреваемые бассейны, хамамы и СПА-комплексы, изысканное питание без очередей, прогулки у моря, дегустация напитков на видовых террасах. Все это – в трех часах полета, нужно просто купить горящею путевку на отдых онлайн с отличной скидкой.

Доминикана, Мексика, Куба, Занзибар – с прямыми рейсами из Киева

Что ждет покупателя горящего тура на один из самых популярных экзотических курортов мира:

● прямой перелет на межконтинентальном авиалайнере;

● фирменное питание во время полета;

● трансфер до отеля и в аэропорт;

● система all inclusive или континентальные завтраки по выбору туристов;

● теплые океанские волны, белоснежные пляжи с пальмами, свежие фрукты;

● морские прогулки, дайвинг, водопады, сафари, сеноты и уйма впечатлений.

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