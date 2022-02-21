Где и как правильно выбрать надувную лодку

Совсем скоро придет весна, а после лето и народ потихоньку начнет просыпаться после зимней "спячки", как это обычно и бывает. Многим людям в это время захочется активных действий, начнется рыбалка, "вылазки" на пикники, в лес, на озеро.

Для больших или малых озер, водоем или же просто для посиделок с удочкой, идеальным вариантом будут надувные лодки, которые можно купить в магазине "Капитан".

Интернет-магазин "Капитан" имеет очень разнообразный выбор лодок

Как выбрать надувную лодку

Выбор лодок очень разнообразен. В первую очередь нужно определится какую именно лодку вы хотите приобрести: небольшую, чтобы ее можно было перевозить в багажнике авто или вариант помощнее.

Огромный выбор лодок предлагает интернет-магазин "Капитан", где вы можете в максимальном объеме ознакомиться с продукцией как отечественных, так и иностранных производителей.

Виды надувных лодок

• Гребная одноместная.

• Лодка с надувным килем

• Надувная лодка типа RIB

Одноместная - отлично подходит для рыбалки, лодку с надувным килем используют в основном на больших водоемах, поскольку она имеет хорошие мореходные качества, а в лодке типа RIB вы будете себя чувствовать максимально комфортно при любых условиях, причем она скоростная.

"Прошлым летом решил купить себе надувную лодку. Хотел, чтобы было комфортно как на пруду, так и на реке, одному или с компанией. Рассматривал двухместные варианты на разных сайтах. Но остановил свой выбор на "Капитане", поскольку здесь огромный ассортимент товаров, множество разных моделей. Для себя выбрал лодку марки Storm, которая изготовлена в Германии из пятислойного материала хорошей плотности. При этом имеет небольшой вес, малогабаритную упаковку и хорошую грузоподъемность. Лодкой очень доволен и уже жду открытия сезона – рассказывает Григорий из Киевской области".

Интернет-магазин "Капитан" имеет очень разнообразный выбор лодок

Кроме самих лодок магазин предлагает огромное количество аксессуаров для них: крепления для спиннингов, тенты, помпы – электрические и ручные, рулевые консоли.

Если же вы хотите приобрести килевую лодку ПВХ, то сейчас огромным спросом пользуются: Kolibri КМ-330Д Профи, Kolibri КМ-360DSL, Aqua-Storm Stk 330

К примеру, вся фурнитура и клапана Kolibri только от всемирноизвестных сертифицированных производителей. А технология холодной сварки швов, которая здесь используется, предотвращает разрушение микроструктуры ткани

Заходите на сайт, звоните - и компетентные специалисты "Капитана" помогут вам не только с выбором лодки, но и расскажут и подберут все необходимое для ее комплектации.