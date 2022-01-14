Фокстрот и бренд vivo поздравили учителей – победителей конкурса "Біоетика в дії"

 
Ексклюзивы
1/5
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 693
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн. Чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн. Чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 639
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 603
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 540
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4509
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3 Просмотров: 1098
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2583
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3465
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 801
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 639
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 369
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4995
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 января 2022
Просмотров: 423
Точка опори
Трапляються родини, яких смерть обходить до пори до часу. Вони ніби тримаються на комусь одному, немов на точці опори. І варто їй упасти, як похорони ...
пятница, 14 января 2022 13:58

Фокстрот и бренд vivo поздравили учителей – победителей конкурса "Біоетика в дії"

  Комментировать
 

Компания "Фокстрот" и ведущий бренд смартфонов vivo поддержали в 2021 году Всеукраинский конкурс для педагогов. Лучшие работы были отмечены ценными подарками.

Благотворительный фонд Happy Paw уже несколько лет подряд способствует формированию у детей гуманного отношения к животным, запустив социальный проект "Біоетика в дії". Организаторы регулярно проводят ряд мероприятий и конкурсов среди школ и садиков, чтобы привлечь как можно больше молодежи делать добрые дела, направленные на реальную помощь животным в приютах.

Сеть Фокстрот как партнер фонда в 2020 году поддержала эту инициативу. А осенью 2021-го к ней присоединился международный бренд vivo, приобщившись к проведению Всеукраинского конкурса "Біоетика в дії" для учителей.

Участие в конкурсе приняли 30 педагогов из 16 областей Украины. Присланные методические разработки удивили креативными подходами и осведомленностью педагогов по решению проблемы бездомных животных.

"Творческий неравнодушный учитель – это настоящее сокровище для школы, детей и родителей. Именно такие педагоги стали победителями нашего Всеукраинского конкурса с ценными призами от партнеров", – отметили организаторы конкурса из БФ Happy Paw.

Все участники конкурса получили грамоты, а 9 победителей в трех категориях (младшие средние и старшие классы) – ценные подарки: I место – смартфон vivo, ІІ место – блендер, ІІІ место – миксер.

 

"Компания vivo благодарна за возможность приобщиться к полезному проекту для украинского общества, ведь формирование правильных ценностей должно закладываться с детства, а школьные учителя играют в этом процессе чрезвычайно важную роль", – добавила Наталья Череповская, менеджер по коммуникациям vivo.

Отметим, что общим вкладом БФ, Фокстрот и партнеров за 2021 год сделано немало: запущена масштабная информационная кампания и проект "Пухнасті друзі в кожен дім", помогли 25 приютам бытовой техникой и кормом на общую сумму более 400 тыс. грн., присоединились к проекту "Опека" и многое другое.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фокстрот и бренд vivo поздравили учителей – победителей конкурса "Біоетика в дії"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Нашли ценную скульптуру на месте дома Нерона

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 7 Просмотров: 31654
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 14121
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 10836
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
4
 Просмотров: 8802
Русский язык, ни слова об Ермаке, &quot;мочить&quot; оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале &quot;слуги&quot;
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги" 6 Просмотров: 6319
Новости компаний
"Моя Мебель" объявила о распродаже. До 70% на всю мягкую мебель и кровати
"Моя Мебель" объявила о распродаже. До 70% на всю мягкую мебель и кровати
Как выбрать блок питания для светодиодной ленты
Как выбрать блок питания для светодиодной ленты
Какая польза овощей
Какая польза овощей
Розетки с USB от производителя Merten — особенности изделий, технические характеристики и преимущества
Розетки с USB от производителя Merten — особенности изделий, технические характеристики и преимущества 1
Как купить квартиру в Киеве
Как купить квартиру в Киеве 7
Больше всего комментируют
7
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
6
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
4
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
3
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
Голосов: 335
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть