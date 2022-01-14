Фокстрот и бренд vivo поздравили учителей – победителей конкурса "Біоетика в дії"

Компания "Фокстрот" и ведущий бренд смартфонов vivo поддержали в 2021 году Всеукраинский конкурс для педагогов. Лучшие работы были отмечены ценными подарками.

Благотворительный фонд Happy Paw уже несколько лет подряд способствует формированию у детей гуманного отношения к животным, запустив социальный проект "Біоетика в дії". Организаторы регулярно проводят ряд мероприятий и конкурсов среди школ и садиков, чтобы привлечь как можно больше молодежи делать добрые дела, направленные на реальную помощь животным в приютах.

Сеть Фокстрот как партнер фонда в 2020 году поддержала эту инициативу. А осенью 2021-го к ней присоединился международный бренд vivo, приобщившись к проведению Всеукраинского конкурса "Біоетика в дії" для учителей.

Участие в конкурсе приняли 30 педагогов из 16 областей Украины. Присланные методические разработки удивили креативными подходами и осведомленностью педагогов по решению проблемы бездомных животных.

"Творческий неравнодушный учитель – это настоящее сокровище для школы, детей и родителей. Именно такие педагоги стали победителями нашего Всеукраинского конкурса с ценными призами от партнеров", – отметили организаторы конкурса из БФ Happy Paw.

Все участники конкурса получили грамоты, а 9 победителей в трех категориях (младшие средние и старшие классы) – ценные подарки: I место – смартфон vivo, ІІ место – блендер, ІІІ место – миксер.

"Компания vivo благодарна за возможность приобщиться к полезному проекту для украинского общества, ведь формирование правильных ценностей должно закладываться с детства, а школьные учителя играют в этом процессе чрезвычайно важную роль", – добавила Наталья Череповская, менеджер по коммуникациям vivo.

Отметим, что общим вкладом БФ, Фокстрот и партнеров за 2021 год сделано немало: запущена масштабная информационная кампания и проект "Пухнасті друзі в кожен дім", помогли 25 приютам бытовой техникой и кормом на общую сумму более 400 тыс. грн., присоединились к проекту "Опека" и многое другое.