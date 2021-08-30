Эргономичные кресла ‒ полезная мебель 2021 года

Сохраняйте правильное положение тела в течение дня

На сегодняшний день все больше людей сталкиваются с неприятными последствиями малоподвижного образа жизни. Каждый из нас проводит больше 10-и часов в положении сидя и даже не осознает, какой вред наносит собственному здоровью. Искривление позвоночника, хронический спазм мышц и головные боли ‒ это только начало бесконечного перечня проблем, с которыми предстоит столкнуться. Избежать негативных последствий можно, для этого вам необходимо эргономичное кресло. О нем мы и поговорим в этой статье.

В чем отличие эргономичных кресел от обычных

Современные модели кресел соответствуют главным законам эргономики и оснащены максимальным набором регулировок, чтобы идеально адаптироваться к личным параметрам тела своего владельца и заданным условиям пространства. Они отлично взаимодействуют с остальными предметами меблировки и призваны оптимизировать рабочее место.

Эргономичные компьютерные кресла также часто называют динамическими, адаптивными, медицинскими и даже растущими. В процесс их создания производители обычно привлекают лучших ортопедов или вертебрологов, поскольку стремятся учесть все особенности строения человеческого тела и создать не только удобную, но и полезную мебель.

Также важно знать, что ортопедическое и адаптивное кресло отличаются между собой. Да, оба вида обязаны брать во внимание ваши анатомические особенности и в точности повторять форму тела. Однако, ортопедическая модель обладает более жестким каркасом и должна исправлять уже существующие искривления позвоночника, а эргономичное кресло для работы за компьютером предотвращать их появление.

Правильное адаптивное кресло способно помочь:

• Сохранять правильное положение тела в течение дня;

• Адаптироваться к индивидуальным параметрам вашего тела (рост, вес);

• Оказывать надежную поддержку 5-и позвоночным отделам;

• Быстро приспосабливаться к любым условиям пространства;

• Налаживать рабочий процесс и гарантировать его безопасность;

• Улучшать общее самочувствие и эмоциональное состояние;

• Восстанавливать силы после тяжелых физических нагрузок.

Каким должно быть правильное эргономичное кресло

1. Адаптивная модель обязана обладать необходимым количеством умных настроек, чтобы как можно лучше приспосабливаться к телу владельца. Среди обязательных функций можно выделить: регулировку высоты и угла наклона отдельных элементов кресла, встроенный механизм качания (tilt или anyfix), контроль глубины сиденья, а также систему безопасности антишок;

2. Конструкция кресла должна быть изготовлена из прочного металла и гарантировать устойчивость кресла;

3. Спинка и сиденье изделия обязаны иметь ортопедическую форму, в точности повторять естественную линию спины и обеспечивать полноценную поддержку 5-и позвоночным зонам. Только в этом случае, кресло сможет равномерно распределять нагрузку и уменьшать ее во время сидения;

4. Обивка мебели может быть выполнена из прочной ткани или натурального материала. Главное, чтобы она не вызывала аллергию, хорошо пропускала воздух, была износостойкой и простой в уходе;

5. Примерно такими же качествами должен обладать и наполнитель кресла. Самым универсальным вариантом можно назвать полимерный ячеистый эластомер. Он быстро восстанавливает форму, способствует правильной циркуляции воздуха и не задерживает влагу.

Где лучше приобрести эргономичные кресла для офиса

На сегодняшний день лучшим производителем эргономичной мебели в Украине является Kulik System. Компания имеет 20-и летний опыт и действует на международных рынках в Европе, Америке и бывших странах СНГ. Вся продукция создается согласно запатентованной технологии и имеет сертификаты европейского образца, что гарантирует высокое качество.

Эргономичные кресла Kulik System состоят из:

• Прочного металлического каркаса;

• Спинки и сиденья анатомической формы;

• Максимального пакета индивидуальных настроек;

• Гипоаллергенного наполнителя с эффектом памяти;

• Износостойких обивочных материалов таких, как азур, антара, натуральная кожа и экокожа с перфорацией или без.

Убедиться в качестве понравившейся модели можно в одном из локальных магазинов компании или заказав на сайте бесплатный тест-драйв.