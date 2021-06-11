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понедельник, 14 июня 2021 10:43

ЕКТА и Дія помогут оформить страховой полис для выезда за границу в пару кликов

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  Планируете поездку за границу? С ЕКТА и Дія можно быстро оформить страховой полис онлайн в популярных мессенджерах
Планируете поездку за границу? С ЕКТА и Дія можно быстро оформить страховой полис онлайн в популярных мессенджерах

Страховая компания ЕКТА- первая компания non-life страхования в Украине, которая внедрила в свои бизнес-процессы приложение Дія. Ранее для покупки страхового полиса клиентам приходилось лично предоставлять копии документов или отправлять их по почте. На сегодняшний день эта процедура значительно упрощена и комфортна для клиентов благодаря единственному в мире приложения Дія, в котором цифровой паспорт официально приравнивается к бумажному.

Эти нововведения при оформлении туристического страхового полиса компании ЕКТА уже вступили в силу. Теперь, перед поездкой за границу, турист легко сможет зайти в популярные мессенджеры Viber или Telegram и оформить страховой полис всего за пару кликов.

Основная цель - сделать процесс страхования начиная от оформления договора до получения выплаты - удобным, простым и без лишней бумажной волокиты. Оформить договор и пройти процедуру идентификации теперь можно быстро и просто через приложение Дія.

Как быстро оформить страховой полис?

- выберите удобное для вас приложение - Viber (ekta_insure) или Telegram (@ic_ekta_bot);
- откройте чат-бот ЕКТА в мессенджере, выберите территорию покрытия и период поездки;
- для передачи копии данных своего загранпаспорта выберите пункт меню "Отправить через Дію";
- согласуйте запрос в приложения Дія и произведите оплату.

  Планируете поездку за границу? С ЕКТА и Дія можно быстро оформить страховой полис онлайн в популярных мессенджерах
Планируете поездку за границу? С ЕКТА и Дія можно быстро оформить страховой полис онлайн в популярных мессенджерах

Сотрудничество страховой компании ЕКТА и Дії усовершенствует процесс оформления страхового полиса и в последующем - получения выплаты, которую компания планирует осуществлять дистанционно за считанные минуты. Повысить качество обслуживания клиентов поможет разработанная командой ЕКТА технологическая CRM-система, благодаря которой все процессы внутри компании автоматизированы. Также, ЕКТА одной из первых в Европе создала новые каналы коммуникации для круглосуточной онлайн поддержки клиентов, находящихся за рубежом, в популярных мессенджерах: Viber, WhatsApp и Telegram.

Дія — это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Все очень удобно, в одном месте и всегда под рукой в смартфоне.

На портале можно получить онлайн почти 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении — доступ к 9 своим цифровым документам и 12 услугам. Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПО). Особого внимания заслуживает революционная технология Дія.Підпис — самая защищенная электронная подпись прямо в смартфоне.

Общество с дополнительной ответственностью "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕКТА" https://ekta.insure
Свидетельство о регистрации финансового учреждения от "29" октября 2019 (регистрационный номер 11103912).
Лицензия на осуществление хоз. деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме проф. деятельности на рынке ценных бумаг), выдана распоряжением Национальной комиссии, осуществляющей гос. рег. в сфере рынков фин. услуг от 04.04.2019 года № 521.
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