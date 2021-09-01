Декор для дома от Arhome — придайте характер интерьеру

Всего один элемент декора способен изменить интерьер вашего помещения. Уделите время деталям и заметите, как преобразится помещение. Ведь именно небольшие элементы способны дополнить дизайн-проект и сделать помещение по-настоящему уникальным. Ниже рассмотрим топ-5 элементов декора, которые помогут создать индивидуальность в вашем интерьере.

Создавайте больше пространства с помощью зеркал

Главный тренд в зеркалах в 2021 году — это круглая форма. Известный дизайнер интерьеров Джонатан Адлер использует в своих работах не просто зеркала, а одновременно изысканные и простые модели с дополнительным декором. Это не только позволяет создать индивидуальность, но и визуально добавить помещению пространства и свободы.

Интернет-магазин декора Arhome поможет придать индивидуальности и характера вашему интерьеру

Используйте вазы, они привлекают внимание

Американский дизайнер Томас Физант часто использует интересные варианты ваз в своих работах. Ведь они в миг способны превратить обычную жилую комнату в уникальную, с интересной абстрактной композицией. Некоторые из таких решений доступны в каталоге Arhome — декор для дома.

Интернет-магазин декора Arhome поможет придать индивидуальности и характера вашему интерьеру

Добавьте интерьеру акцента с помощью картины

Абстракции, портреты, изображения животных, натюрморты, графика — все это может дополнить одинокую стену, придав ей больше интереса, а главное — живости.

Интернет-магазин декора Arhome поможет придать индивидуальности и характера вашему интерьеру

Меняйте настроение через скульптуры

Сейчас модно дополнять интерьер эффектными скульптурами и необычными арт объектами. Например, поставить на журнальный стол матовую фигуру быка или бульдога. Это придаст интерьеру акцент на мужественность и силу. А если бульдог будет разноцветный — больше позитива и яркости.

Интернет-магазин декора Arhome поможет придать индивидуальности и характера вашему интерьеру

Добавляйте разнообразие с помощью декоративных подушек

Это отличный вариант наполнить пустующий интерьер. Мягкие подушки и приятные на ощупь пледы добавят в общий дизайн мягкости и комфорта. Рекомендуем варианты в стиле бохо (натуральных цветов с бахромой), вышивкой, орнаментами и гравировками.

Интернет-магазин декора Arhome поможет придать индивидуальности и характера вашему интерьеру

Arhome — яркий декор для стильного интерьера

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