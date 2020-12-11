Что подарить на Новый год 2021 девушке, жене, подруге

Много людей задаются вопросом, что подарить на Новый Год возлюбленной, подруге или маме. Список идей стоит начать с чего-то символичного, а закончить чем-то особенным. Чтобы не пребывать в терзающих поисках того самого сюрприза, ознакомьтесь с уже готовым списком идей.

Идеи подарков на новогодние праздники

Косметика

Это действительно универсальный вариант, ведь абсолютное большинство девушек любят подчеркивать свою красоту. С некоторыми вариантами можно прогадать (например, оттенок помады, тонального крема). Однако есть вещи, которые пригодятся:

• палетка с тенями (нюдовые цвета);

• тушь;

• набор кистей для макияжа.

Рекомендуется обратить внимание на брендовую косметику. В пятерку лучших входят MAC, L'Oreal, Chanel, NYX, Maybelline.

Косметические средства для ухода лучше не покупать (необходима консультация с дерматологом-косметологом). В качестве бонуса подойдут тканевые маски для увлажнения кожи лица или патчи.

Украшения

Выигрышный и опасный вариант. Главная опасность в таком случае – аллергия. Решение проблемы – ювелирная бижутерия от бренда Xuping. Она считается одной из наиболее известных китайских компаний, занимающихся изготовлением ювелирных изделий и бижутерии. Важная особенность бренда – для производства украшений используется медицинское гипоаллергенное золото, что визуально ничем не отличается от настоящего.

У этой компании большой ассортимент, вы сможете подобрать кольца Xuping, сережки, браслеты, цепочки, подвески, комплекты. Необходимо только присмотреться, что именно девушка предпочитает носить ежедневно и подобрать похожее.

Идеи подарков на новогодние праздники

На сайте Zolota можно найти как минималистические изделия, так и с обилием блестящих деталей.

Уютная одежда

Речь идет не о платьях и юбках. Новый год и Рождество – праздник семьи и любви. Первая ассоциация – уют, а значит подойдут большие оверсайз худи, свитера или другие байки. Во-первых, это показывает заботу, передает тепло. Во-вторых, это тренд на следующие 2 года.

А чтобы усилить эффект радости и счастья – подумайте о парном подарке. Можно отказаться от банальных свитеров со снежинками и елками, сфокусировавшись на практичных моделях.

Идеи подарков на новогодние праздники

Детали для интерьера и уюта

Все сейчас только и говорят, что о уюте. Данное слово обозначает чувство комфорта и теплого общения с ощущением благополучия и гармонии. Такое явление можно легко обеспечить разными интерьерными декорациями или другими элементами. Например:

• ароматические свечи;

• наборы для творчества;

• диффузоры (специальные устройства для распределения ароматов по квартире);

• светильники разной формы, или проектирующие звезды;

• теплый клетчатый плед.

Или другие детали, на которые намекала ваша подруга. Зеркало, лампа, шкатулка. Всё, что покажет заботу и любовь.

Милые мелочи

Если договаривались о недорогих, но памятных подарках, следующие идеи станут лучшими вариантами:

• комплект носков с смешным или новогодним дизайном;

• блокноты и ручки;

• плакаты с любимыми героями;

• музыкальные альбомы;

• билеты на концерт (если Ковид отступит);

• фотографии, сделанные под полароид;

• пижама;

• имбирное печенье.

Идеи подарков на новогодние праздники

Нельзя забывать, что Новый Год 2021 – год Белого Металлического Быка. Можно оттолкнуться от этого, подбирая игрушки, кружку или те же елочные украшения.

Следующий год любит трудящихся и замотивированных людей. Канцелярские фишки, планеры, ежедневники, мотивационные книги и постеры помогут достичь поставленных целей!

Вдохновляющий список идей, что подарить на Новый Год 2021 девушке, жене или подруге поможет вам сориентироваться в мире множества альтернатив. Осталось только выбрать подходящий вариант, подстроить под себя и сделать незабываемый сюрприз к рождественским праздникам! Не забывайте, что в комплекте с подарком идут объятия и поцелуи.