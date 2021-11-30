С каждым годом стоимость энергоресурсов растет и все актуальнее становится альтернативное отопление. Переход на экологические источники тепла происходит постепенно, потому что предусматривает дополнительные расходы на оборудование. Но эти вложения оправданы. Они окупаются, делают владельцев более энергонезависимыми и не вредят окружающей среде.

Чем тепловые насосы лучше традиционных котлов

Комфортным и уютным жилье можно сделать с помощью тепловых насосов от компании Альтернетика. Они превращают энергию воздуха, воды или земли в тепло для обогрева домов. Это технология, которую уже широко используют в мире.

Преимущества тепловых насосов:

• безопаснее, чем системы отопления с использованием ископаемого топлива;

• дешевле в эксплуатации, чем твердотопливные, газовые и электрокотлы;

• высокий коэффициент производительности;

• срок эксплуатации до 50 лет;

• могут охлаждать жилье летом;

• легко обслуживаются;

• не требуют разрешительной документации

Тепловые насосы безопаснее, чем системы отопления с использованием ископаемого топлива

Тепловые насосы делают забор тепла из воздуха, почвы или воды с помощью хладагента, через цикл испарения и конденсации. Он циркулирует между двумя теплообменниками.

Это энергоэффективный вид отопления. Из каждого 1 кВт потребленной электроэнергии выходит около 5 кВт тепла. Поэтому коэффициент производительности составляет 500%.

Тепловые насосы делают забор тепла из воздуха, почвы или воды

Виды тепловых насосов:

• Воздушные. Берут тепло для обогрева дома снаружи. Летом наоборот охлаждают помещение. Это самые распространенные в мире тепловые насосы для отопления дома. Работают при наружной температуре до -25°C. Могут передавать тепло в виде воздуха или подогретой воды, которая циркулирует системой отопления.

• Геотермальные (грунтовые). Отбирают тепло из почвы или водоема с помощью труб - рассольного контура. В нем циркулирует незамерзающая жидкость — пропиленгликоль. Контур размещают вертикально в скважинах глубиной 60-100м, или горизонтально - коллекторы на глубине 1-1,5 м. Особенность геотермальных тепловых насосов - внешняя температура почти не влияет на их работу и показатели эффективности. Еще они могут охлаждать в пассивном режиме, без включения компрессора.

• Вентиляционные. Объединяют вентиляцию, отопление, нагрев горячей воды и охлаждение. Отбирают тепло для отопления из наружного воздуха. Встроенная вентиляционная система сохраняет энергию внутри Вашего дома. Она восстанавливает до 90% тепла. Часть тепла, отбираемая из наружного воздуха также используется для подогрева горячей воды.

Тепловые насосы бывают воздушные, геотермальные и вентиляционные

В Украине альтернативное отопление уже используют тысячи хозяев. Они оценили все преимущества тепловых насосов, экономят деньги зимой и не загрязняют окружающую среду.

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