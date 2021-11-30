  Чем тепловые насосы лучше традиционных котлов

 
Ексклюзивы
1/5
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 684
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 2358
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3321
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5238
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 12042
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3447
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 459
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2322
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 432
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2142
Фото
Все фото
3
6
3
3
3
Выбор стола на кухню: 5 советов
Выбор стола на кухню: 5 советов
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Видео
Все видео
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Ищете, где сделать экспресс-тест на коронавирус в Киеве?
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 774
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2196
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 846
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3717
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3825
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
30 ноября 2021
Просмотров: 99
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
вторник, 30 ноября 2021 18:08

Чем тепловые насосы лучше традиционных котлов

  Комментировать

С каждым годом стоимость энергоресурсов растет и все актуальнее становится альтернативное отопление. Переход на экологические источники тепла происходит постепенно, потому что предусматривает дополнительные расходы на оборудование. Но эти вложения оправданы. Они окупаются, делают владельцев более энергонезависимыми и не вредят окружающей среде.

  Чем тепловые насосы лучше традиционных котлов
Чем тепловые насосы лучше традиционных котлов

Комфортным и уютным жилье можно сделать с помощью тепловых насосов от компании Альтернетика. Они превращают энергию воздуха, воды или земли в тепло для обогрева домов. Это технология, которую уже широко используют в мире.

Преимущества тепловых насосов:

• безопаснее, чем системы отопления с использованием ископаемого топлива;

• дешевле в эксплуатации, чем твердотопливные, газовые и электрокотлы;

• высокий коэффициент производительности;

• срок эксплуатации до 50 лет;

• могут охлаждать жилье летом;

• легко обслуживаются;

• не требуют разрешительной документации

  Тепловые насосы безопаснее, чем системы отопления с использованием ископаемого топлива
Тепловые насосы безопаснее, чем системы отопления с использованием ископаемого топлива

Тепловые насосы делают забор тепла из воздуха, почвы или воды с помощью хладагента, через цикл испарения и конденсации. Он циркулирует между двумя теплообменниками.
Это энергоэффективный вид отопления. Из каждого 1 кВт потребленной электроэнергии выходит около 5 кВт тепла. Поэтому коэффициент производительности составляет 500%.

  Тепловые насосы делают забор тепла из воздуха, почвы или воды
Тепловые насосы делают забор тепла из воздуха, почвы или воды

Виды тепловых насосов:

• Воздушные. Берут тепло для обогрева дома снаружи. Летом наоборот охлаждают помещение. Это самые распространенные в мире тепловые насосы для отопления дома. Работают при наружной температуре до -25°C. Могут передавать тепло в виде воздуха или подогретой воды, которая циркулирует системой отопления.

• Геотермальные (грунтовые). Отбирают тепло из почвы или водоема с помощью труб - рассольного контура. В нем циркулирует незамерзающая жидкость — пропиленгликоль. Контур размещают вертикально в скважинах глубиной 60-100м, или горизонтально - коллекторы на глубине 1-1,5 м. Особенность геотермальных тепловых насосов - внешняя температура почти не влияет на их работу и показатели эффективности. Еще они могут охлаждать в пассивном режиме, без включения компрессора.

• Вентиляционные. Объединяют вентиляцию, отопление, нагрев горячей воды и охлаждение. Отбирают тепло для отопления из наружного воздуха. Встроенная вентиляционная система сохраняет энергию внутри Вашего дома. Она восстанавливает до 90% тепла. Часть тепла, отбираемая из наружного воздуха также используется для подогрева горячей воды.

  Тепловые насосы бывают воздушные, геотермальные и вентиляционные
Тепловые насосы бывают воздушные, геотермальные и вентиляционные

В Украине альтернативное отопление уже используют тысячи хозяев. Они оценили все преимущества тепловых насосов, экономят деньги зимой и не загрязняют окружающую среду.
Узнать больше об энергоэффективных видах обогрева можно на сайте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чем тепловые насосы лучше традиционных котлов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Показали легендарную модель Porsche

Одесский маяк оснастили электрическими огнями

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 12177
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 12051
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 11916
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
Кличко-старший раскритиковал брата за поражение от Фьюри
 Просмотров: 8640
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
Уезжает от звездной тещи: Мирзоян признался, что приобрел с Матвиенко отдельное жилье
5
 Просмотров: 8019
Новости компаний
Видеокарты для майнинга Ethereum, Bitcoin и Dogecoin
Видеокарты для майнинга Ethereum, Bitcoin и Dogecoin
Новый тренд: квартиры с мастер-спальней
Новый тренд: квартиры с мастер-спальней
Прочный и тёплый: раскрыли секреты строительства идеального дома
Прочный и тёплый: раскрыли секреты строительства идеального дома
Что делать для преодоления зависимостей
Что делать для преодоления зависимостей
Топ-5 мифов о медицинском золоте
Топ-5 мифов о медицинском золоте
Больше всего комментируют
8
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
4
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
3
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
Голосов: 2792
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть