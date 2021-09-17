Без шкафа и жизнь не та

Представьте себе, что однажды из нашей жизни пропали все шкафы. Представили? Согласитесь, зрелище не для слабонервных. Повсеместно лежат горы одежды, на поиски необходимой вещи уходит полдня, выглаженную рубашку найти под завалами в принципе невозможно. Одним словом – полный хаос. А как известно, бардак в шкафу приводит к беспорядку в голове и жизни.

Шкафы стали настолько обыденными, что мы перестали замечать насколько они облегчают нам жизнь, упорядочивают всё, создают комфорт и уют. Как хорошо, когда у каждой вещи есть своё место.

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Шкафы: от рождения до современности

Первый шкаф появился в 13 веке. Примечательно, что тогда он был похож на небольшой дом с крышей и колоннами. Символично, не правда ли? По закону такой предмет мебели разрешалось иметь только знати. Чем выше был статус аристократа, тем больше полок располагалось внутри. Например, у королевы Франции в шкафу было 12 полок. Сейчас, заглянув в свой современный шкаф и посчитав полочки, чувствуешь себя небожителем.

С момента появления шкаф постоянно видоизменялся. Он прошёл путь от дрессура, кабинета, секретера до гардероба, стенки, шкафа-купе. Одностворчатые, двустворчатые, распашные и раздвижные, со стеклянными и зеркальными дверками – все они делают нашу жизнь лучше.

TABURETKA.UA имеет колоссальный выбор шкафов различных размеров, конфигураций, расцветок

Шкафы купе или распашные? Что выбрать

Извечный вопрос "Что выбрать?" не даёт покоя тем, кто решился на приобретение нового шкафа. И распашной вариант хорош, и от шкафа-купе глаз не отвести. Ориентироваться стоит на возможности помещения и Ваши потребности. В большой комнате станет любой вариант, а вот для малогабаритной – модель с раздвижными дверями будет лучшим выбором. Плюсы и минусы присутствуют у обоих, поэтому выбирайте исходя из личных предпочтений.

TABURETKA.UA имеет колоссальный выбор шкафов различных размеров, конфигураций, расцветок

Шкафовое сумасшествие на TABURETKA.UA

В интернет-магазине мебели ТАБУРЕТКА представлен колоссальный выбор шкафов различных размеров, конфигураций, расцветок, с разным наполнением. Подобрать вариант для своего жилья, офиса проще простого. А упростить поиски помогут специальные фильтры. Менеджеры предоставят исчерпывающую информацию, помогут с оформлением заказа. Хотя с последним справится даже ребёнок. Цены тоже порадуют – шкаф по своему бюджету найдёт каждый. ТАБУРЕТКА собрала самые качественные, удобные, современные модели, для создания уюта и порядка в Вашем доме.