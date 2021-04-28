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среда, 28 апреля 2021 14:56

Александр Лицкевич из Люкс Групп советует, как проверить подлинность часов и не пожалеть о выборе

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Александр Лицкевич из Люкс Групп советует, как проверить подлинность часов и не пожалеть о выборе
На что обратить внимание при выборе часов?

У современного человека каждый день расписан по минутам. Естественно, время нужно контролировать и без часов не обойтись. Некоторые приобретают современные умные гаджеты, но большинство отдает предпочтение швейцарским часам.

Статус, надежность, долгий срок службы – это далеко не весь список положительных моментов, которыми славятся подобные аксессуары. Современный ассортимент просто переполнен различными моделями и с их выбором не будет никаких проблем. Только важно быть внимательными, поскольку легко можно попасть на подделку. Для этого Александр Лицкевич из Люкс Групп даст несколько советов, как проверить подлинность часов и приобрести достойный аксессуар.

На какие тонкости обратить внимание?

Соответствующая маркировка

Чаще всего производители используют такую надпись Swiss Made. В большинстве случаев ее найдете на циферблате. Реже она встречается на задней крышке. Эта надпись означает, что механизм собран и установлен в Швейцарии. А еще он тут прошел финальную проверку.

Также можете увидеть Swiss Movement, Swiss Parts, Swiss Case. Это означает, что определенные части сделаны в одном из кантонов страны.

А еще встречается надпись Geneve. Большая часть механизма собиралась в кантоне Женева. Это один из знаков высочайшего качества.

Наличие международной гарантии от производителя

А еще не забывайте о сервисном обслуживании. Эти тонкости должны быть полностью прописаны производителем, чтобы потом не возникло никаких вопросов.

Документы, подтверждающие оригинальность

Здесь должны быть четко прописаны используемые материалы, вся информация о механизме и другие технические характеристики. В документах не должно быть неточностей, ошибок, опечаток.

Это были важные рекомендации, которые точно стоит учитывать. Также Lux Groups называет еще несколько тонкостей, которые пригодятся:

Внимательно осмотрите сами часы. Работа должна быть выполнена аккуратно. Сколы, царапины, остальные дефекты должны максимально насторожить.

Обратите внимание на внешний вид. Особенно на надписи. Если они сделаны криво или там отличается шрифт, должны возникнуть сомнения.

В вопросе оригинальности аксессуара не бывает мелочей. Здесь нужно обращать внимание на каждую деталь. Только так удастся избежать ошибок.

По словам Александра Лицкевича из Люкс Групп, подлинность швейцарских часов – не просто идеальная и длительная работа механизма, а еще статус, уверенность. Пускай подобранный аксессуар поможет продемонстрировать уверенность и успех.

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28
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