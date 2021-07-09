60 лет! Профсоюзный санаторий "Хмельник" -всегда в тренде

Фото предоставлено профсоюзным санаторием "Хмельник"

С 1961 года, когда санаторий "Хмельник" начал свой первый курортный сезон, прошло 60 лет!

За 60 лет профсоюзный санаторий "Хмельник" превратился из летнего пансионата на 160 мест в многопрофильное и высокотехнологичное лечебно-реабилитационное учреждение.

В "Хмельнике" прилагают максимум усилий для повышения качества медицинских услуг: внедряют новейшие лечебные и диагностические методики, используют современное оборудование экспертного класса.

Однако, настоящей гордостью санатория является радоновая вода, которая по своим свойствам не имеет равных среди исследованных минеральных вод.

За 60 лет в профсоюзном санатории "Хмельник" накоплен колоссальный опыт в сочетании с новаторскими технологиями. Это и приносит соответствующие результаты! По статистике, более 80% людей, прошедших курс реабилитации после инфарктов и инсультов в "Хмельнике", возвращаются к полноценной жизни. А эффективность комплексного лечения заболеваний органов опоры и движения достигает рекордных 96%!

Фото предоставлено профсоюзным санаторием "Хмельник"

Как же начиналась история этой славной здравницы, богатой исцеленными болезнями, медицинскими свершениями и счастливыми сердцами гостей.

В апреле 1961 года санаторий "Хмельник" возглавил С.П. Мовчан, который построил первые спальные корпуса, столовую с клубом, способствовал изучению лечебных свойств радоновой воды. При этом пристальное внимание уделялось диетическому питанию и культуре обслуживания пациентов. С 1973-го на десять лет главным врачом становится В.М. Черный, период работы которого ознаменовался активным развитием здравницы. Возведены два новых пятиэтажных корпуса, поликлиника, дворец культуры на тысячу мест. Открыто отделение для ранней реабилитации больных после инфарктов. Санаторий быстро становится известным не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

С 1983 года санаторием "Хмельник" начинает управлять канд. мед. наук, доцент, Заслуженный врач Украины П.М. Гунько, который продолжил традиции, начатые предшественниками, по укреплению лечебной базы, инфраструктуры, строительству жилья для сотрудников, освоению новых скважин радоновой воды, благоустройству.

Фото предоставлено профсоюзным санаторием "Хмельник"

С 1992 по 2009 год под руководством канд. мед. наук, доцента, Заслуженного врача Украины П.В. Думина пополнен номерной фонд, здравница оснащена новой медицинской аппаратурой. Начали функционировать постинсультное и диабетическое отделения.

С 2000 года "Хмельник" - клинический санаторий, поскольку на его базе проводятся практические занятия студентов Винницкого национального медуниверситета (ВНМУ).

На сегодня директором санатория является врач высшей категории по организации и управлению здравоохранения, Заслуженный врач Украины Александр Галаченко. Он последовательно проводит масштабную реновацию лечебных кабинетов, спальных корпусов, внедряет энергосберегающие технологии, усиливает лечебно-диагностическую составляющую. Параллельно с практической деятельностью А.А. Галаченко активно занимается научными исследованиями. Окончил аспирантуру при кафедре социальной медицины и организации здравоохранения ВНМУ (2004 г.). Защитил кандидатскую диссертацию по медицинской реабилитации, а затем - докторскую диссертацию по специальности "региональная экономика". Профессор кафедры економики, предпринимательства и менеджмента. Углубленно изучает экономику и управление рекреационных учреждений, вопросы развития курортных рекреаций, восстановительного лечения больных на санаторно-курортном этапе. Имеет 175 печатных работ.

Добросовестный труд коллектива отмечен престижной международной наградой Всемирной Федерации водо- и климатолечения (FEMTEC) "Лучшая здравница года", "Лучший налогоплательщик", "Бизнес элита Подолья", первыми ступенями Национального бизнес-рейтинга среди санаторно-курортных учреждений, "Лидер отрасли", "Предприятие года", "Имена, которым доверяют" и др.

Фото предоставлено профсоюзным санаторием "Хмельник"

В профсоюзном "Хмельнике" считают, что главное в медицине - никогда не останавливаться на достигнутом. Поэтому пожелаем этой здравнице, ее пациентам и партнерам постоянного развития, интереса к своему делу и сил для реализации самых смелых идей!