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четверг, 30 апреля 2020 09:00

Перерасчет субсидий и дополнительные платежки на коммунальные: каких изменений ожидать с 1 мая

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11 мая в Украине могут отменить карантин, работу начнут предприятия и учреждения, которые были закрыты на период ограничительных мер. Также в этом месяце перечислят субсидии и проиндексируют пенсии и введут дополнительные платежки для владельцев квартир, а эксперты прогнозируют подорожание доллара.

Окончание карантина

Правительство предусмотрело 5 этапов выхода из карантина. Сначала откроют парки и позволят тренироваться, заработают небольшие магазинчики и парикмахерские. На втором этапе планируют открытие спортзалов, окончание учебного года для выпускников, откроют работу отелей и спортзалов и городского транспорта. С третьего междугородное сообщение. На четвертом-метро, общественные заведения питания, кинотеатры. И на последнем-остальные заведения.

Автор: pixabay.com
  Правительство предусмотрело 5 этапов выхода из карантина, которые начнутся с 11 мая
Правительство предусмотрело 5 этапов выхода из карантина, которые начнутся с 11 мая

"До сих пор не ясно, сколько предпринимателей откроются после кризиса. На сейчас уже треть не открываться, а после более затяжного карантина половина предпринимателей. Каждый день продления карантина будет означать еще большее обнищание и рост безработицы.", - говорит экономист Александр Охрименко.

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Изменят формулу расчета субсидий

Базовая норма расходов на жилищно-коммунальные услуги вырастет с 15 до 20% от совокупного дохода домохозяйства. Соответствующее постановление Кабмин принял 20 октября.

Автор: freepik.com
  Для расчета субсидий будут 20% от совокупного дохода домохозяйства вместо 15%, как было ранее
Для расчета субсидий будут 20% от совокупного дохода домохозяйства вместо 15%, как было ранее

"Принцип расчета субсидий не изменился. Определяется индивидуально - чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, следовательно, больший размер субсидии на коне"й, - объясняют в Минсоцполитики.

Изменение процента расходов на коммунальные услуги будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами. Для них размер субсидии уменьшится.

В министерстве добавляют, что сэкономленные средства направят на программы помощи малообеспеченным семьям, которые имеют доходы меньше прожиточного минимума.

Проведут индексацию пенсий

В мае планируют провести индексацию пенсий. Выплаты автоматически пересчитают для 6,9 млн пенсионеров, сообщили в Министерстве социальной политики. Пенсии в среднем вырастут на 11% или 260 грн. Минимальная составит не менее 2100 грн.

Автор: pixabay.com
  В мае планируют провести индексацию пенсий. Выплаты автоматически пересчитают для 6,9 млн пенсионеров
В мае планируют провести индексацию пенсий. Выплаты автоматически пересчитают для 6,9 млн пенсионеров

Вырастет пенсия по возрасту, по выслуге лет, из-за инвалидности и потери кормильца. Не індексуватимуть выплаты пенсионерам-госслужащим, людям, которые продолжают работать, тем, кто получает специальные пенсии — прокуроры, судьи. Также перерасчет не коснется граждан, которым пенсии назначили 2019-2020-го. И тем, кто получает социальную помощь вместо пенсии, потому что не хватает страхового стажа.

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Платежек в квартирах станет больше

С 1 мая вступает в действие закон о жилищно-коммунальные услуги, согласно которому каждый дом должен определиться со способом управления

"В наших платежках от 7 до 10 коммунальных услуг. А в июне появится еще 12. Например, платеж за холодную воду разделят на четыре – собственно, холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание. То же самое касается горячей воды и отопления. Или это будет в одной платежке отдельными строками или вообще разными квитанциями, окончательно еще не решено. Но считать услуги отдельно будут уже с 1 мая этого года", - поясняет юрист по вопросам управления жильем Мария Осипчук.

Коммунальные услуги – вода, свет, тепло – это отдельно. А обслуживание, оно же управление домом – это трубы, электросети, насосы, лифты, котельная, счетчики – то совсем другое. С тем, кто, какая компания или жильцы самостоятельно ухаживать за состоянием сетей в доме, и надо определиться.

Если до следующего отопительного сезона ничего не сделать, то следующей зимой можно остаться без тепла. Придется самим готовить дом к зиме, самим обслуживать свои сети. И самим реагировать на аварийные ситуации. Потому что никто не будет обязан их обслуживать.

Дополнительные выходные

12 дней украинцы будут отдыхать в мае 2020 года. Рабочих будет 19.

Дважды в Украине в мае будут длительные выходные — по три дня подряд. В этом году День труда отмечают в пятницу, поэтому выходными будут три дня подряд — с 1 по 3 мая. 9 мая в Украине отмечается День Победы. Поскольку это праздник 2020-го приходится на субботу, то выходным днем станет следующий понедельник, 11-е число. Таким образом, мы снова будем отдыхать три дня подряд — с 9 по 11 мая.

Автор: pixabay.com
  12 дней украинцы будут отдыхать в мае 2020 года. Рабочих будет 19
12 дней украинцы будут отдыхать в мае 2020 года. Рабочих будет 19

Календарь выходных в мае 2020-го

1 мая, пятница — День труда

9 мая, суббота — День Победы

11 мая, понедельник — перенос выходного в честь 9 Мая, Дня Победы

Доллар может подорожать

В мае стоимость американской валюты может достичь 27,5-27,9 грн/$, рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко. При этом курс будет зависеть в частности от того, как быстро закончится карантин.

"Мы в любом случае будем видеть поэтапную девальвацию, которая уже заложена в бюджете страны. Думаю, что в ближайшее время курс гривны относительно доллара будет находиться в стабильном диапазоне, но уже в мае может перейти к отметок 27,5-27,9 грн/$", – говорит Мазуренко.

Киевляне ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня памяти и примирения получат материальную помощь.

Деньги выплатят 78 663 жителям столицы в начале мая. Их зачислят на текущие счета в банках для выплаты пенсий. Льготникам средства принесут почтальоны, передает прессслужба Киевской городской госадминистрации.

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