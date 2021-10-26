Журналисты рассказали о бизнесе нардепа-владельца "Эпицентра" в оккупированном Крыму - НАПК проверяет его декларацию

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет декларацию народного депутата с группы "Партия "За будущее" Александра Гереги.

Об этом сообщили журналисты "Слідство.Інфо"

Они направили запрос в НАПК относительно фактов, изложенных в материале "Pandora Papers: украинские политики и бизнесмены в новой оффшорной утечке".

Журналисты обнаружили принадлежащую Гереге сеть оффшорных компаний. Фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Документы международных провайдеров, которые получили журналисты, определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний.

Документы с утечки провайдера в Dadlaw

"Все они принадлежали супругам Герег через сеть оффшорных компаний, в том числе через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования", - говорится в материале.

Оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний — Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Последняя владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Крыму "Новацентр К". Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью "Эпицентра".

Ранее связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротный, бизнес-партнер владельцев "Эпицентра".

Автор: "Крим.Реалії" Крымский "Эпицентр" сменил вывеску и теперь здесь расположен гипермаркет "Новацентр"

Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в Крыму после оккупации полуострова Россией.

Документы из самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют, что Гереги через сеть фондов и фирм были бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги по меньшей мере до 2019-го.

Кроме того, выписка из реестра Республики Кипр свидетельствует, что компания Atropa Services S.A., которая упоминается в утечке Pandora Papers как связанная с бизнесом семьи Герег, была владелицей Edlagor Enterprises Limited до марта 2020 года.

Именно "Новацентр К" - крупнейший налогоплательщик в бюджет города Севастополя на оккупированном Россией полуострове.

Александр Герега на вопросы журналистов ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет.

"Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был утрачен после его оккупации Российской Федерацией", - заявил нардеп.

Также Герега отрицал принадлежность Edlagor Enterprises к группе "Эпицентр".

Однако документы провайдера в Dadlaw свидетельствуют о том, что эта компания принадлежала Александру Гереге.

Документы с утечки провайдера Dadlaw подтверждают отношение семьи Герег к кипрской фирме, пишут журналисты.

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3 октября журналисты "Слідство. Інфо" опубликовали фильм "Офшор 95". В нем говорится о схеме перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников. "Кварталовцы" зарегистрировали более 10 фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В офисе президента заявили, что в фильме нет никаого компромата, а Зеленский сказал, что в фильме "сюжет так себе". НАПК проверило декларацию президента Зеленского и проверяет декларацию председателя СБУ Ивана Баканова относительно расследования журналистов Pandora Papers.