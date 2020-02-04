Журналист дал оценку Киве: "Коллаборационизм и государственная измена"

Закон о коллаборационистах снял бы много вопросов, говорит Скрыпин.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, который по сообщению СМИ переписывался с депутатом Государственной думы РФ Владимиром Жириновским, является коллаборантом.

Об этом сказал журналист Роман Скрыпин в эфире Skrypin.ua

"Если Кива переписывается с Жириновским, который является членом парламента РФ, то такая переписка, ее характер, это называется коллаборационизм.

У нас, к сожалению, не принят закон о коллаборационистах. А в принципе это государственная измена по большому счету.

В этом случае я склонен доверять Дарвину, что таки - от приматов. Что обошлось без духовности.

Уже в финальной стадии ремонт Киевского зоопарка. И там обещают улучшенный вольер для приматов. Говорят, там ухаживают, тепло, кормят хорошо...

Должен повториться. Если серьезно, это коллаборационизм и никакое не "межпарламентское взаимодействие" в условиях войны России с Украиной. Именно так - России с Украиной. Это война.

Верховная Рада, правительство не хотят это называть официально войной, определять как войну. Это их проблемы. И Верховная Рада должна была принять закон о коллаборационизме, который снял бы многие вопросы. Только не давайте его писать Бородянскому", - сказал Скрыпин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке

На пленарном заседании 4 февраля журналисты сняли, как Илья Кива переписывается с депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским.