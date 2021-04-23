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пятница, 23 апреля 2021 15:39

Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель

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Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Для олигарха оставят возможность отпетлять, говорит Виктор Бобыренко.

Войны между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским пока нет. Об этом Gazeta.ua сказал политический эксперт Виктор Бобыренко.

"Сомнительно, что будут сильные нападки я на Коломойского.

Но обыски показали: его люди должны быть лояльными к Офису президента по всем голосованиям или будет война. Что Зеленский, кроме войны с Медведчуком, получит еще и войну с Коломойским. Тогда "плюсы" тоже будут закрывать", - говорит эксперт.

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Обыски согласовывали с Офисом президента, считает Виктор Бобыренко.

"Выглядит, скорее, как игра на публику. Совсем-совсем бить горшки с Коломойским Зеленскому трудно. Коломойский для Зеленского - не только бизнес-партнер, но в какой-то мере и учитель.

Поэтому олигарху дадут возможность отпетлять. Мол, Игорь Валерьевич, уходите отсюда", - говорит эксперт.

"Сигналом, что Зеленский действительно борется с олигархами, станет "мочилово" его на "плюсах". Тогда будет понятно - война началась.

Дубинский уже напал на команду Зеленского, но "плюсы" пока что нет", - говорит Виктор Бобыренко.

22 апреля СБУ провела обыски в торговом центре Millenium, который связывают с Коломойским. Там находятся офисы ряда народных депутатов.
СБУ расследует растрату имущества компании Центренерго на почти 225 млн грн.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну.

После этого Офис президента заявил о деолигархизации.

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