Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель

Войны между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским пока нет. Об этом Gazeta.ua сказал политический эксперт Виктор Бобыренко.
"Сомнительно, что будут сильные нападки я на Коломойского.
Но обыски показали: его люди должны быть лояльными к Офису президента по всем голосованиям или будет война. Что Зеленский, кроме войны с Медведчуком, получит еще и войну с Коломойским. Тогда "плюсы" тоже будут закрывать", - говорит эксперт.
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Обыски согласовывали с Офисом президента, считает Виктор Бобыренко.
"Выглядит, скорее, как игра на публику. Совсем-совсем бить горшки с Коломойским Зеленскому трудно. Коломойский для Зеленского - не только бизнес-партнер, но в какой-то мере и учитель.
Поэтому олигарху дадут возможность отпетлять. Мол, Игорь Валерьевич, уходите отсюда", - говорит эксперт.
"Сигналом, что Зеленский действительно борется с олигархами, станет "мочилово" его на "плюсах". Тогда будет понятно - война началась.
Дубинский уже напал на команду Зеленского, но "плюсы" пока что нет", - говорит Виктор Бобыренко.
22 апреля СБУ провела обыски в торговом центре Millenium, который связывают с Коломойским. Там находятся офисы ряда народных депутатов.
СБУ расследует растрату имущества компании Центренерго на почти 225 млн грн.
5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну.
После этого Офис президента заявил о деолигархизации.
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