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пятница, 23 апреля 2021 11:52

Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
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Служба безопасности Украины расследует растрату имущества компании Центрэнерго на почти 225 млн грн и провела обыски у фигурантов уголовного производства, пишет "Українська правда"

Вечером 22 апреля журналист Михаил Ткач опубликовал фото и видео с правоохранителями возле торгового центра Millenium, где якобы находится офис олагирха Игоря Коломойского.

"СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО "Центренерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства.

По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 миллионов гривен, - сказали в СБУ.

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Сотрудники СБУ изъяли электронные носители информации и документы компании. Следственные действия продолжаются.

Сам олигарх отметил, что узнал о следственных действиях со СМИ. "Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость", - сказал Коломойский.

Источник в Офисе генпрокурора сообщил, что речь идет о причастности фирм к возможным преступлениям в Центрэнерго.

Генпрокурор Ирина Венедиктова накануне подписала четыре разрешения на обыски - по количеству расположенных в здании ТРЦ приемных народных депутатов из орбиты Коломойского: Игоря Палицы, Максима Бужанского, Александра Дубинского и Ольги Василевской-Смаглюк.

Компания "Укрвуглезбагачення груп", которую новое руководство Центренерго обвинило в перепродаже угля с шахт и долгах перед шахтерами, связанная с окружением Коломойского. На схеме с посредничеством фирма успела "откусить" более 300 млн грн, сообщали журналисты Bihus.info

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