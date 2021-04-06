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вторник, 06 апреля 2021 10:51

Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского

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Компания "Укрвуглезбагачення груп", которую новое руководство государственного предприятия "Центренерго" обвинило в перепродаже угля с шахт и долгах перед шахтерами, связанная с окружением олигарха Игоря Коломойского. На схеме с посредничеством фирма успела "откусить" более 300 млн грн, сообщают журналисты Bihus.info

В прошлом месяце компания "Центренерго" заявила, что госшахты в начале этого года не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам.

"Вместо угля поставлялось через предприятия "Укрвуглезбагачення груп", несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающего поставки угля через частных посредников без предоплаты", - сообщили в компании.

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Частная компания не только "вклинилась" в продажу, но и не рассчиталась с шахтами за уголь.

По информации Bihus.Info, в январе - феврале "Укрвуглезабезпечення груп" продала "Центренерго" около 400 тыс. т угля. Этот уголь компания покупала у шахт в среднем за 1200 грн/т, а перепродавала "Центренерго" по средней цене 1640 грн/т. С учетом затрат на обогащение купленного угля, ориентировочный заработок фирмы всего за 2 месяца - 120 млн грн.

В то же время, по данным собеседников в Министерстве энергетики, компания не заплатила шахтам за уголь около 250 млн грн. Поэтому шахтеры в марте даже приезжали на митинг в Киев.

С учетом этого долга "заработок" "Укрвуглезабезпечення груп" мог составить 370 млн грн, предполагают журналисты.

Компания зарегистрирована в салоне красоты на окраине Киева. Согласно госреестру единственной владелицей фирмы является жительница Черкасс Анастасия Ермолович. Она продает собственные картины в соцсетях и ранее не занималась не только угольным, но и никаким другим бизнесом.

 

Журналисты выяснили, что родители Анастасии давно работают в структурах, тесно связанных с бизнесом Коломойского.

Например, мать Анастасии - Елена Ермолович - руководит компанией "Фабрика технічних паперів", среди владельцев которой - партнеры Коломойского. Речь идет об Алексее Буйнисе и Евгении Кричевском. Они с Коломойским, Боголюбовым, Палицей-младшим и Киперманом-старшим являются партнерами на заводе "Нафтохімік Прикарпаття" и компании "Рокіт-М".

 

Отец Анастасии - Сергей Ермолович - раньше работал в компании партнеров Коломойского, а ныне числится владельцем и руководителем компании "Кей Стоун". Контактный номер компании в госреестре используется еще рядом фирм с орбиты бизнесменов Киперманов.

Игорь Коломойский взял под контроль "Центренерго" летом 2019-го. Тогда, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, на предприятие было поставлено лояльное к олигарху руководство.

С тех пор там действовали несколько схем, завязанных на компаниях с орбиты Коломойского - с электроэнергией, российским углем и газом, пишут журналисты.

Журналисты также посчитали, сколько прибыли получили фирмы с орбиты олигарха за время пребывания в "Центренерго" лояльного к нему менеджмента (с лета 2019 до весны 2021-го).

Электричество доставалась трейдеру олигарха по заниженным ценам. Это принесло компании около 1,5 млрд грн заработка. Плюс трейдер до сих пор не полностью заплатил "Центренерго" за электричество. Долг оценивается в 725 млн грн.

Трейдер Коломойского дешево покупал газ полугосударственной Укрнафта и перепродавал его с наценкой "Центренерго". По данным "Бізнес.Цензор", наценка – 30-60%. На частной фирме олигарха осела маржа еще в минимум полмиллиарда.

Перепродажа российского угля. С ним было то же, что и с газом - покупали дешевле, продавали "Центренерго" дороже. Заработок - до 500 млн грн.

С учетом угольной схемы фирмы, связанные с Коломойским, за полтора года заработали на "Центрэнерго" более 3,5 млрд грн.

Новое руководство госпредприятия назначенное в конце февраля 2021 года - накануне введения американских санкций против Коломойского и в разгар публичного отмежевания Офиса президента от олигарха.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну.

После этого Офис президента Украины заявил о деолигархизации.

Состояние Игоря Коломойского оценивают в $1,8 млрд.

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