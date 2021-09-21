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"Зеленскому понадобится козел отпущения. И им будет Шмыгаль" - политолог

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&quot;Зеленскому понадобится козел отпущения. И им будет Шмыгаль&quot; - политолог
Михаил Басараб: "За 2,5 года после первого тура президентских выборов основные политические игроки вернулись к показателям апреля 2019-го. У Зеленского тогда тоже было около 30 процентов. У Петра Порошенко – до 15. Избиратели не изменили мнения". Фото: Тарас Подолян

Все чиновники, входящие в президентскую команду, олицетворяют Зеленского. Рейтинг Зеленского, как и его главного политического опопнента Порошенко, остается на уровне 2019 года. За два года власть не стала принципиально другой – команда президента обрастает скандалами.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политолог Михаил Басараб.

"Эта власть настолько персонифицирована, что кто угодно из команды Зеленского на должности является олицетворением президента, – говорит он. – Премьер-министр Денис Шмыгаль не проявляет амбиций. Поэтому устраивает Банковую – выполняет свои функции и не привлекает к себе внимания".

Но любые просчеты Шмыгаля или его заместителей возлагают персональную ответственность на главу государства. Поэтому еще с момента назначения премьера говорили, что когда-нибудь Зеленскому понадобится козел отпущения для снижения негатива к власти.

"Если осенью властной команде удастся пройти сезон без потрясений, в отставке премьера не будет необходимости. Его приберегут до следующего кризиса", – отмечает политолог.

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Зеленского готовы переизбрать почти треть избирателей – 31 процент. Но это ровно столько, сколько было накануне президентских выборов 2019 года, отмечает Басараб.

"За 2,5 года после первого тура президентских выборов основные политические игроки вернулись к показателям апреля 2019-го. У Зеленского тогда тоже было около 30 процентов. У Петра Порошенко – до 15. Избиратели не изменили мнения. Последняя кампания основывалась на жестком противопоставлении электоральных лагерей. Сторонники Зеленского и Порошенко до сих пор ненавидят друг друга", – утверждает он.

Оба политика искусственно подогревают негативные эмоции среди своих избирателей. Остальные политические игроки – аутсайдеры в этой конфронтации. Поэтому все политики остаются при своих рейтингах, считает политолог.

"Власть не стала принципиально другой. Об этом свидетельствуют доплаты в конвертах для депутатов "Слуги народа", записи, как брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака торгует должностями, авария со "слугой" Трухиным, обход процедуры электронных закупок Prozorro, увольнение руководства Нафтогаза. Дела против провластных депутатов "заминают". Даже Зеленского, который обещал подать в отставку, если нарушит закон – поймали на уклонении от декларирования части имущества. Поэтому он стал типичным "старым" политиком", – заключает Басараб.

Полное интервью с Михаилом Басарабом читайте в журнале "Країна"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал на осень кадровые изменения в правительстве. Он не назвал конкретных фамилий, однако заявил, что к определенным министрам имеют претензии и парламент, и общественность. Относительно масштаба и сроков изменений председатель парламента отметил, что это дискуссионный вопрос.

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра в позапрошлом году в марте. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленський. Тогда парламент утвердил новый состав Кабинета министров.

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