Разумков предполагает, что осенью в Кабмине произойдут кадровые изменения

Спикер парламента не назвал имена. Фото: Верховная Рада

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что осенью в Кабинете Министров произойдут некоторые ротации. Об этом сообщает Укринформ.

"Я думаю, что осень будет связана с кадровыми изменениями. Я не буду называть сейчас фамилии, но к некоторым министрам имеются претензии у Верховной Рады, у профильных комитетов, а также, думаю, что и у общества. Поэтому некоторые ротации в Кабмине я прогнозирую", - рассказал глава ВР.

В то же время Разумков заметил, что масштаб и время этих ротаций - это вопрос дискуссий, позиции профильных парламентских комитетов и фракции "Слуга народа".

Ранее Дмитрий Разумков назвал главные вопросы работы украинского парламента на осень.