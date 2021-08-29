Разумков озвучил главные задачи Верховной Рады на осень

Разумкова считают, что можно ожидать и некоторых ротаций в правительстве. Фото: Верховная Рада Украины

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал главные вопросы работы украинского парламента на осень.

"До 15 сентября Кабмин должен подать бюджет в Верховную Раду. Бюджетный процесс, я думаю, можно определить, как одно из главных направлений в работе Верховной Рады до нового года", - отметил спикер в интервью телеканалу ICTV.

Также, по его словам, Рада осенью будет заниматься рассмотрением законопроекта №5600 о масштабных изменения в Налоговом кодексе и законопроекта об олигархах.

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Кроме того, Разумков считает, что можно ждать и некоторых ротаций в правительстве.

"Думаю, что некоторые изменения (в правительстве) возможны, теоретически. Но пока представлений (об увольнении министров) от Кабинета Министров нет", - подчеркнул он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что Кабмин вовремя передаст Верховной Раде законопроект о государственном бюджете на 2022 год.