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среда, 30 июня 2021 20:12

Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым

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Президента Владимира Зеленского изобразили на карикатурах с российским оккупантом Филиппом Киркоровым.

Рисунки опубликовал в Facebook художник Максим Паленко.

Автор: Facebook.com/max.palenko
 

"Чужой!", - комментирует писатель Александр Ирванец.

На другой карикатуре - "Алладин Александрович" с открытой бутылкой, с которой вылезает Киркоров. Рядом бутылки с надписями "Газманов", "Любэ", "Михалков", "Охлоб".

Автор: Facebook.com/max.palenko
 

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На прошлой неделе Министерство культуры и информационной политики сообщило, что исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Это сделали на обращение СБУ.

Филипп Киркоров посещал оккупированный Россией Крым, выступал на полуострове. Он поддерживает оккупацию Крыма. В 2017 году получил орден от президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Тогда Киркоров говорил Путину: "наш Крым".

Весной этого года Киркоров выступал на концерте в Москве по случаю семилетия оккупации Крыма. В этом году Литва на пять лет запретила ему въезд из-за гастролей на оккупированном полуострове.

Несмотря на общественный резонанс гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко (рэпер со сценическим именем Баста) выступил в Киеве.

Баста тоже выступал в оккупированном Крыму. В 2015 году он снимался в оккупированном Севастополе в фильме. Был одет в российскую военную форму.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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