"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка

СБУ возглавляет Иван Баканов, ранее он руководил "Студией Квартал-95". Фото: president.gov.ua

В воскресенье Министерство культуры и информационной политики сообщило, что исключило россиянина Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Это сделали на обращение СБУ.

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины требует дополнительной обработки данного вопроса", - объяснили в СБУ, сообщила "Українська правда"

22 июня Министерство, которое возглавляет Александр Ткаченко, сообщало о внесении Киркорова в черный список.

СБУ возглавляет Иван Баканов, друг президента Владимира Зеленского. Баканов руководил "Студией Квартал-95". Ткаченко был генеральным директором группы каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского.

Филипп Киркоров посещал оккупированный Россией Крым, выступал на полуострове.

Киркоров поддерживает оккупацию Крыма. В 2017 году получил орден от президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Тогда Киркоров говорил Путину: "наш Крым".

Весной этого года Киркоров выступал на концерте в Москве по случаю семилетия оккупации Крыма. В этом году Литва на пять лет запретила въезд Киркорову из-за гастролей на оккупированном полуострове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский экономит на борьбе с пропагандой Путина

Пользователи Facebook пишут на странице СБУ:

"Баста, Киркоров кто дальше? Или возможно СБУ это уже ФСБ?"

"СБУ, у вас вообще крыша поехала? С какого перепугу гниду киркорова изъяли из черного списка? Басту тоже пустили и дали разрешение на концерты"

"У вас там люди с достоинством каким-то остались?"

"На востоке погиб украинский воин, а в Киеве тем временем уже второй концерт будет давать московской баста"

"Теперь ему разрешается трансляция контента с его участием на ТВ и радио. Убежден, что СБУ "дала заднюю" исключительно под давлением президента, который является давним другом Киркорова. Мне стыдно за наше государство. Если вот так прогибается спецслужба перед Киркоровым, то не никаких гарантий, что перед путиным не прогибаются и руководители страны", - пишет общественный деятель Сергей Стерненко.

"Киркоров когда-то в одном кино с Владимиром Зеленским играл. Другого объяснения, почему СБУ так пугливо отменило запрет на въезд, я не вижу. Боится Владимир Александрович, что Филичка абидитса", - журналиста Марина Данылюк-Ярмолаева.

"Это - позор украинского государства.

Четыре дня назад СБУ признала Киркорова лицом, угрожает национальной безопасности.

Сегодня Минкульт, ссылаясь на новое решение СБУ, исключил из списка лиц, являются нежелательными в Украине.

Филя, наверное, дозвонился таки к Вове, и Баканов дал задний ход для человека, который пел оды Путину за аннексию Крыма.

Это все делает Зеленский, а стыдно мне. И прежде всего - перед Литвой, которая еще полгода назад объявила Киркорова персоной нон-грата именно за поддержку аннексии Крыма", - публицист Сергей Руденко.

Несмотря на общественный резонанс гражданин Российской Федерации Василий Вакуленко (рэпер со сценическим именем Баста) выступил в Киеве.