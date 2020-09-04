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пятница, 04 сентября 2020 15:05

Зеленский-старший прокомментировал предложение о пожизненной стипендии

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Зеленский-старший прокомментировал предложение о пожизненной стипендии
Александр Зеленский не требует назначения госстипендии. Фото: Приднепровский научный центр НАН Украины

Отец президента Владимира Зеленского Александр не нуждается в назначении пожизненной стипендии, которую государство выплачивает выдающимся работникам сферы образования.

Об этом он рассказал "Страна.ua".

"Я не нуждаюсь в этом вообще. Это еще полгода назад по всей Украине, в каждом институте проводили собрания, и сами коллективы выдвигали педагогов на эту стипендию. С нашего института выдвинули две кандидатуры - меня и еще одного человека. Это ежегодно вручают такие стипендии. При Порошенке тоже такое было. Меня на стипендию выдвинули не потому, что я папа Зеленского. Коллектив института меня выдвинул на научном совете. Я даже не знал результат. Вот это впервые от вас слышу. А вы думаете, это блат от президента?".

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Александр Зеленский заведует кафедрой информатики и информационных технологий в экономическом институте Кривого Рога. Он заверил, что ему хватает той пенсии и заработной платы которую он имеет.

"Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал на живых, а не на взятках. Моя позиция, что надо награждать людей в высшей школе, это правильно" .

2 сентября Зеленский подписал указ, который предусматривает назначение его отцу и еще нескольким работникам сферы образования пожизненной стипендии. Однако Кабмин снял его с рассмотрения.

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