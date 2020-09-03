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четверг, 03 сентября 2020 14:20

Кабмин хочет дать пожизненную стипендию отцу Зеленского

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На своем заседании 2 сентября Кабмин должен был рассмотреть проект указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Проект документа предусматривает, что одним из пяти лауреатов этой стипендии должен стать Александр Зеленский - отец Владимира Зеленского.

Рассмотрение вопроса было вынесено на заседание Кабинета министров в среду, 2 сентября, но затем и.о. министра образования Сергей Шкарлет снял его с рассмотрения.

 

Как видно на трансляции заседания (с 28:20), Кабмин снял вопрос с повестки дня.

Отметим, размер пожизненной стипендии для выдающихся деятелей образования составляет 1,5 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть сейчас это 2568 грн.

Также отметим, что это предложение может быть неоднозначно воспринято с точки зрения законодательства о предотвращении коррупции, о чем пишет Судебно-юридическая газета.

Так, в соответствии с Методическими рекомендациями по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, созданных НАПК, принятие такого решения президентом может подпадать под определение конфликта интересов, ведь гипотетически у президента может существовать имущественный интерес, обусловленный семейными отношениями.

Вместе с тем, НАПК отмечает: "Законом не устанавливаются запреты или ограничения на наличие частного интереса, как такового. Речь идет о соблюдении правил этического поведения служащего и соответствующей оценке частных интересов через призму возможного их негативного влияния на объективность принятия решений или действий служащего при реализации своих служебных или представительских полномочий".

Добавим, что Александру Зеленскому в этом году должно исполнится 73 года. Отец президента преподает в криворожском филиале Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

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Дата
03
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