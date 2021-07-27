Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко

7 июля - годовщина вступления всеобъемлющей тишине, о которой было договорено между Зеленским и Путиным. Фото: ua.news

Долгопланированная спецоперация США, Украины и Турции была сорвана с целью начала режима "тишины" на Донбассе.

Такое мнение в эфире "Прямого" выразил народный депутат Григорий Омельченко.

Так, 27 июля 2020 года начал действовать режим прекращения огня на Донбассе, о котором было договорено в рамках Трехсторонней контактной группы, а также в телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным накануне.

Сегодня 27 июля — как раз годовщина вступления всеобъемлющей тишины, о которой было договорено между Зеленским и Путиным. Вчера была годовщина, как Зеленский инициативно позвонил Путину в прошлом году, и обсудили вопрос о начале "тишины". Этот разговор был, это установленный факт. Разговор содержится на сайтах обоих президентов. Инициатором звонка был Владимир Зеленский.

Омельченко предположил связь между срывом спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и началом режима "тишины" на Донбассе.

А 25 июля в прошлом году должна была успешно завершиться операция по задержанию военных преступников, боевиков-террористов группы так называемых "вагнеровцами".

Президент Владимир Зеленский признал факт проведения спецоперации по захвату российских наемников из ЧВК "Вагнера", однако назвал ее "идеей других стран". Журналист Юрий Бутусов отметил, что в Офисе президента начинают понимать масштабы последствий от провала спецоперации по "вагнеровцам".