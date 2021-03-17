Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции

58% опрошенных поставили Зеленскому по 5-балльной шкале единицу или двойку. Фото: Getty Images

Центр Разумкова опубликовал результаты очередного социологического исследования. Согласно ему, у 39% респондентов президент Владимир Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции.

У 18,5% ˗ преимущественно положительные, 26% ˗ в равной степени негативные и позитивные, 13% ˗ не вызывает каких-то эмоций.

47% считают, что качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского преимущественно не соответствуют должности президента, 18% считают, что отвечают, а 29% - соответствующие и не соответствующие в равной степени.

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Давая оценку, обладает ли Зеленский достаточным профессиональным опытом и компетентностью по пятибалльной шкале, где самый низкий балл означает "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", а самый высокий - что он "обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью", 58% опрошенных выбирали бал "1" или "2". Что соответствует низким оценкам, а 16% - баллы "4" или "5".

44% опрошенных оценивают имеющиеся результаты деятельности Зеленского на должности президента преимущественно негативно, 15% - преимущественно позитивно. 37% указывают, что есть как отрицательные, так и положительные результаты.

Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет с 5 по 9 марта во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Погрешность исследования не превышает 2,3%.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 27,4% тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатурой.