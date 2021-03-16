Зеленский за месяц прибавил в рейтинге

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 27,4% тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатурой. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта.

По опросу в конце января начале февраля эта цифра была 23,1%. Таким образом Зеленский добавил в рейтинге 4%.

2-м в рейтинге идет предыдущий президент Петр Порошенко - проголосовали бы 19,7% тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатурой. За месяц рейтинг увеличился на 1,9%.

Юрий Бойко - 17,1% - минус 2,8%,

Юлия Тимошенко - 10,1% - минус 1,1%,

Игорь Смешко - 6,3%,

Владимир Гройсман - 3,3%,

Руслан Кошулинский - 2,8%,

Олег Ляшко - 2,4%,

Дмитрий Разумков - 2%,

Анатолий Гриценко - 1,7%.

По 0,9% опрошенных проголосовали бы за Александра Вилкула и Виталия Кличко.

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В ходе опроса респондентам предлагалось выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся 2-й тур выборов президента. Тур моделировался с участием 4 кандидатов: Зеленский, Бойко, Порошенко, Разумков.

Зеленский в случае электорального соперничества во 2-м туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем выборов.

Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во 2-м туре с Бойко.

Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Погрешность исследования не превышает 2,3%.

В 1-м туре выборов президента 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во 2-м туре выборов за него проголосовали 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.