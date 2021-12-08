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среда, 08 декабря 2021 10:52

Зеленский выложил фото для "завидующих"

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Зеленский выложил фото для &quot;завидующих&quot;
Зеленский позирует возле гантель. Фото: zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский опубликовал в Instagram селфи.

Фото появилось в среду утром.

"Доброе утро всем. Друзьям и завидующим", - написал Зеленский.

Он позирует в футболке возле тренажеров и гантелей.

В прошлом месяце президент тоже публиковал фото в Instagram, где рассказал о "спортивном утре". Пользователи Facebook заметили, что Зеленский поседел.

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16 ноября президент Зеленский смотрел за пивом футбол в столичном пабе Pepper's Club. Фото выложила в Instagram посетительница паба.

Оказалось, что Зеленского фотографировала активистка его штаба на выборах.

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Дата
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