Зеленский выложил фото для "завидующих"

Президент Владимир Зеленский опубликовал в Instagram селфи.
Фото появилось в среду утром.
"Доброе утро всем. Друзьям и завидующим", - написал Зеленский.
Он позирует в футболке возле тренажеров и гантелей.
В прошлом месяце президент тоже публиковал фото в Instagram, где рассказал о "спортивном утре". Пользователи Facebook заметили, что Зеленский поседел.
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16 ноября президент Зеленский смотрел за пивом футбол в столичном пабе Pepper's Club. Фото выложила в Instagram посетительница паба.
Оказалось, что Зеленского фотографировала активистка его штаба на выборах.
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