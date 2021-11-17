Девушка, встретившая Зеленского в пабе, оказалась активисткой ЗеКоманды

Посетительница паба, публиковавшая в Instagram фото президента Владимира Зеленского с пивом, оказалась активисткой его штаба на выборах, сообщает Gazeta.ua.

Девушку зовут Ангелина Чендарова, псевдоним Лина Дашвар. Она активист и волонтер. В 2015 году выступала в Верховной Раде о защите прав людей с инвалидностью.

На президентских выборах в 2019-го работала в Зекоманде.

"Хороший был вечер победы и единомышленников. Вечер без грязи в фб. Мы это сделали. Эти четыре месяца были эмоционально тяжелыми, но мы выдержали их достойно", - написала в день второго тура, 21 апреля, когда Зеленский победил.

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Девушка постила фотографии из избирательного штаба, агитационный борд Зеленского.

Также фотографировалась с Зеленским уже в статусе президента.

16 ноября опубликовала фото Зеленского в компании руководителя ОП Андрея Ермака в пабе Pepper's Club. Во время игры футбольной сборной Украины с Боснией и Герцеговиной. "Сижу в пабе и болею за сборную. А тут президент пришел поболеть", - написала.

7 ноября Зеленский в Instagram рассказал о "спортивном утре". Пользователи соцсетей заметили, что президент поседел.