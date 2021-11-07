Седина Зеленского всколыхнула сети

В воскресенье президент Владимир Зеленский опубликовал фото в Instagram, где рассказал о "спортивном утре".

Пользователи Facebook заметили, что Зеленский поседел.

"Как он поседел", – написал журналист Сергей Гришин.

"Ой не жалеет он себя. Столько работы, столько усилий! Вот только результат пока только седина", - прокомментировал народный депутат Владимир Вятрович.

"Еще один седовласый", "Пойду умоюсь, глаза не верят", "Работа тяжелая", "Все о народе думает", - пишут пользователи соцсети.

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Зеленский в должности президента 835-й день. Или два года и три месяца.

Видео с инаугурации президента Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года.

В сентябре журналист спросил Владимира Зеленского, будет ли он баллотироваться на второй срок.