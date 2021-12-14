Зеленский встретится с Макроном и Шольцом

Президент Украины Владимир Зеленский в среду встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Встреча состоится в Брюсселе перед началом саммита Восточного партнерства, сообщили УНН со ссылкой на собственные источники.

Среди тем обсуждения – реализация Минских соглашений.

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На прошлой неделе Макрон встретился с Шольцом. Говорили о сохранении "Нормандского формата".

10 декабря Зеленский говорил с Макроном по телефону. Разговаривали о разблокировке "Нормандского формата" и работе Трехсторонней контактной группы.

Президент Зеленский встречался с президентом РФ Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.

В случае привлечения США к переговорам "нормандский формат" не изменится, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.