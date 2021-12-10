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пятница, 10 декабря 2021 14:34

Зеленский созвонился с Макроном

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Зеленский созвонился с Макроном
Говорили о разблокировке "Нормандского формата". Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пообщался с французским коллегой Эмануэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в пятницу в Twitter.

Разговаривали о разблокировке "Нормандского формата" и работе Трехсторонней контактной группы.

"Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей.

Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ", - написал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден передал Зеленскому запись разговора с Путиным

11 октября Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и Макроном. Обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки".

Потом Меркель и Макрон провели разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.

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Дата
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