Меркель и Макрон также связались с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Это сделали после того, как поговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Путин, Макрон и Меркель договорились поручить своим политсоветникам и министрам иностранных дел активизировать работу "Нормандского формата", сообщили в Кремле.
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"Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Достигнута договоренность также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае необходимости, и "нормандского" саммита", - заявили в РФ.
11 октября Зеленский провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Обсудили подготовку к саммиту "Нормандской четверки".
Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.
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