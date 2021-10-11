Меркель и Макрон также связались с Путиным

Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это сделали после того, как поговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин, Макрон и Меркель договорились поручить своим политсоветникам и министрам иностранных дел активизировать работу "Нормандского формата", сообщили в Кремле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский оккупант ранил украинского воина

"Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Достигнута договоренность также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае необходимости, и "нормандского" саммита", - заявили в РФ.

11 октября Зеленский провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Обсудили подготовку к саммиту "Нормандской четверки". Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.