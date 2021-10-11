Зеленский, Меркель и Макрон встретились в онлайне

Стороны обсудили подготовку к саммиту "Нормандской четверки". Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил сайт президента в понедельник.

Стороны обсудили дальнейшие шаги для мирного урегулирования на Донбассе, а также подготовку к саммиту "Нормандской четверки".

От саммита ожидают конструктива и достижения договоренностей "по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе".

Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы рассмотреть на саммите.

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Меркель и Макрон заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все усилия для мирного урегулирования.

Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года.

Канцлер Германии и президент Франции пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было. За прошедшие сутки российский оккупант на Донбассе нарушил режим прекращения огня.