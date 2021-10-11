Оккупанты на Донбассе изрешетили пулями украинские позиции

В течение 10 октября русские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два раза боевики применили запрещенное Минскими соглашениями вооружения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщил пресс-центр ООС.
Вблизи Мирного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.
В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции возле Новотошковского враг обстрелял четыре раза. Для этого использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
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В районе Попасной боевики дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Вероятно, Орлан-10.
"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено Минскими соглашениями вооружение" - отметили в сообщении.
По состоянию на 07:00, 11 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.
С начала прошлых суток, 10 ноября, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе. В частности, один раз боевики применили запрещенное Минскими соглашениями вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было.
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