Оккупанты на Донбассе изрешетили пулями украинские позиции

Оккупанты вблизи Мирного применили минометы 82-го калибра и ПТРК. Фото: mvs.gov.ua

В течение 10 октября русские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два раза боевики применили запрещенное Минскими соглашениями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщил пресс-центр ООС.

Вблизи Мирного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.

В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции возле Новотошковского враг обстрелял четыре раза. Для этого использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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В районе Попасной боевики дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Вероятно, Орлан-10.

"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено Минскими соглашениями вооружение" - отметили в сообщении.

По состоянию на 07:00, 11 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

С начала прошлых суток, 10 ноября, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе. В частности, один раз боевики применили запрещенное Минскими соглашениями вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было.