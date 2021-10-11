Оккупанты на Донбассе изрешетили пулями украинские позиции

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 693
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1035
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1152
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2718
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 4797
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 873
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1908
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 639
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1719
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4428
Фото
Все фото
32
4
28
6
4
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер &quot;Костополь&quot; маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Разочаровался в идеях террористов: обнародовали видео допроса боевика, сдавшегося ВСУ
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Зенитчики ВСУ провели зрелищные боевые стрельбы
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Путинские наемники второй раз сегодня обстреляли мирный город: фото последствий
Видео
Все видео
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Поймали боевика, который добивал раненых бойцов ВСУ
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
Военным в зоне ООС разрешили открывать ответный огонь - главнокомандующий ВСУ
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
"Министерство образования ДНР" возглавляет офицер РФ: обнародовали новые доказательства присутствия России на Донбассе
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Боевики на Донбассе гатят из запрещенных минометов
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1125
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 522
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 909
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1026
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2160
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 405
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
понедельник, 11 октября 2021 07:40

Оккупанты на Донбассе изрешетили пулями украинские позиции

  Комментировать
Оккупанты на Донбассе изрешетили пулями украинские позиции
Оккупанты вблизи Мирного применили минометы 82-го калибра и ПТРК. Фото: mvs.gov.ua

В течение 10 октября русские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Два раза боевики применили запрещенное Минскими соглашениями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщил пресс-центр ООС.

Вблизи Мирного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.

В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции возле Новотошковского враг обстрелял четыре раза. Для этого использовал автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский помиловал 31 осужденного военного

В районе Попасной боевики дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Вероятно, Орлан-10.

"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещено Минскими соглашениями вооружение" - отметили в сообщении.

По состоянию на 07:00, 11 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

С начала прошлых суток, 10 ноября, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе. В частности, один раз боевики применили запрещенное Минскими соглашениями вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты на Донбассе изрешетили пулями украинские позиции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 4311
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 4257
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 3537
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 3422
&quot;Какая может быть работа? Выживаем&quot; - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
39
 Просмотров: 2718
Донбасс
Оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим тишины
Оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим тишины Просмотров: 54
С ЛНР запретили выезжать по пенсии
С ЛНР запретили выезжать по пенсии Просмотров: 1179
Российские оккупанты шесть раз стреляли на Донбассе, обошлось без потерь
Российские оккупанты шесть раз стреляли на Донбассе, обошлось без потерь Просмотров: 45
Минометы 82-го калибра и гранатометы: боевики продолжают обстрелы в зоне ООС
Минометы 82-го калибра и гранатометы: боевики продолжают обстрелы в зоне ООС Просмотров: 63
Грады и гаубицы: патруль ОБСЕ засек запрещенную военную технику оккупантов
Грады и гаубицы: патруль ОБСЕ засек запрещенную военную технику оккупантов Просмотров: 180
Больше всего комментируют
5
К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребинский
2
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
2
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
1
Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами
1
Covid-19 в Украине: 15,9 тыс. новых больных, 250 смертей
Голосов: 11647
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть