Зеленский помиловал 31 осужденного военного

Такое помилование военных - впервые в новейшей истории Украины. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины.

Об этом сообщил сайт главы государства.

"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, лица осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненных убытков и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных", - сказано.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что такое отдельное представление о помиловании военных - впервые в новейшей истории Украины.

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При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

При рассмотрении дел отобрали лиц, не совершивших тяжких преступлений. Президент лично ознакомился с делом каждого военного.

Председатель по вопросам помилования комиссии Андрей Гота сообщил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться.

За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранение.