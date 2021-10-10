Оккупанты на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Оккупанты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины в Донбассе.

В частности, один раз боевики применили запрещено минского договоренностями вооружения. Об этом информирует штаб ООС.

Вблизи Мирного оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и противотанкового ракетного комплекса.

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На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - добавили в штабе.

По минувшие сутки, 9 октября, боевики на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня. В Трехсторонний контактной группе российская сторона требует от Украины отдать 350 м территории "серой зоны" в районе Золотого. Оккупанты настаивают, мол, неправильно определена точка "нуля", с которой начинается контроль сторон над "серой зоной".