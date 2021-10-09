Грады и гаубицы: патруль ОБСЕ засек запрещенную военную технику оккупантов

Российские оккупанты разместили Грады и гаубицы в жилых районах Донбасса. Фото: vchasnoua

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала грубые нарушения режима тишины со стороны российских наемников на Донбассе.

В частности, в жилом квартале оккупированного Луганска боевики разместили один бронетранспортер БТР-80. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Патруль ОБСЕ засек запрещенную военную технику в жилых районах Луганска и Катериновки. Там оккупанты разместили две реактивные системы залпового огня Град 122-го калибра, одну буксируемого гаубицу "Лягушка" 122-го калибра и одну противотанковую пушку "Рапира" 120-го калибра.

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Также на Донбассе зафиксировали Грады, гаубицу и противотанковую пушку. Они были размещены с нарушением установленных линий отвода.

Российская сторона в Трехсторонний контактной группе требует от Украины отдать 350 м территории "серой зоны" в районе Золотого. Оккупанты настаивают, мол, неправильно определена точка "нуля", с которой начинается контроль сторон над "серой зоной".