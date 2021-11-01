Зеленский встретился с Меркель

Меркель и Зеленский встретились в понедельник. Фото: @ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления. А также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - написал Зеленский.

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1 ноября президент принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата COP26, которая проходит в Глазго.

26 октября ВСУ использовали летательные аппараты Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Бойковском районе Донецкой области. Германия заявила, что обеспокоена применением ВСУ летательных аппаратов. Также об обеспокоенности заявила Франция. Украина защищается от врага и отвечает, заявил Зеленский.