Зеленский встретился с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления. А также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - написал Зеленский.
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1 ноября президент принимает участие в конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата COP26, которая проходит в Глазго.
26 октября ВСУ использовали летательные аппараты Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Бойковском районе Донецкой области.
Германия заявила, что обеспокоена применением ВСУ летательных аппаратов. Также об обеспокоенности заявила Франция.
Украина защищается от врага и отвечает, заявил Зеленский.
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