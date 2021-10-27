Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 закупили для украинской армии в 2019 году. Фото: defence-ua.com

В Германии обеспокоены тем, что Вооруженные силы Украины применили против российского оккупанта на Донбассе турецкие летательные аппараты Bayraktar TB2.

Об этом заявила представительница МИД Германии Андреа Зассе, сообщает Укрінформ

"В Берлине очень озабочены увеличением интенсивности боевых действий на востоке Украины, а также сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы применили дрон типа Bayraktar", - сказала Зассе.

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По словам немецкой дипломатки, Минские соглашения разрешают дроны "исключительно миссии ОБСЕ".

26 октября ВСУ использовали летательные аппараты Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей деревню Гранитное в Бойковском районе Донецкой области.