Bayraktar впервые использовали для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе

Беспилотник уничтожил вражескую пушку. Фото: "Милитарный"

Вооруженные силы Украины применили летательные аппараты Bayraktar TB2 на Донбассе.

Их использовали для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Бойковском районе Донецкой обл, сообщает "Мілітарний".

Для сохранения жизни воинов и гражданского населения беспилотник уничтожил одну пушку.

"Расчеты других сбежали. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу. Доверяйте ВСУ", – сообщил волонтер Роман Доник.

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Артиллерия была уничтожена на расстоянии 10+ км от линии столкновения.

Вооруженные силы Украины вернули под украинский контроль село Старомарьевка Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное. Эту информацию подтвердили в Минобороны.