Bayraktar впервые использовали для уничтожения вражеской артиллерии на Донбассе

Вооруженные силы Украины применили летательные аппараты Bayraktar TB2 на Донбассе.
Их использовали для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Бойковском районе Донецкой обл, сообщает "Мілітарний".
Для сохранения жизни воинов и гражданского населения беспилотник уничтожил одну пушку.
"Расчеты других сбежали. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу. Доверяйте ВСУ", – сообщил волонтер Роман Доник.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одного из главарей банды "Восток" приговорили к 10 годам
Артиллерия была уничтожена на расстоянии 10+ км от линии столкновения.
Вооруженные силы Украины вернули под украинский контроль село Старомарьевка Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное. Эту информацию подтвердили в Минобороны.
Комментарии