Зеленский о Bayraktar: Украина защищается и отвечает

Украина защищает свою территорию от врага, сказал президент. Фото: Reuters

Вооруженные Силы Украины используют вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны врага.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в Одессе.

Отвечая на вопрос о реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 президент сказал:

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно долгу и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем".

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"Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", - добавил Зеленский.

"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И впредь она будет действовать именно по этому принципу", – сказал глава государства.

26 октября ВСУ использовали летательные аппараты Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Бойковском районе Донецкой области. Германия заявила, что обеспокоена применением ВСУ летательных аппаратов. Также об обеспокоенности заявила Франция. На этой неделе от обстрелов российских оккупантов на Донбассе погибли два украинских воина - сержант Георгий Халиков и солдат Виктор Рачугин.