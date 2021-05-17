Зеленский встретился с главой МИД Грузии

Зеленский сообщил Залкалиани о ситуации на Донбассе. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Президент проинформировал собеседника о текущей ситуации с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крым, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский также напомнил о личном приглашении президента Грузии Саломе Зурабишвили принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины в августе нынешнего года.

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Собеседники обсудили пути активизации двустороннего политического диалога и деятельности украинско-грузинского Стратегического совета высокого уровня.

Особое внимание во время разговора было уделено практическому взаимодействию Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с ЕС и НАТО.

В свою очередь, Давид Залкалиани поблагодарил Украину за поддержку территориальной целостности и европейских устремлений Грузии.

Президент Владимир Зеленский позвал к себе министров: инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова. Всем предложил пойти в отставку по собственному желанию. Степанов не желал уходить.