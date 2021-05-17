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понедельник, 17 мая 2021 10:28

"Была договоренность" - Степанова просили уйти по собственному желанию

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&quot;Была договоренность&quot; - Степанова просили уйти по собственному желанию
Министра здравоохранения Степанова просили уйти в отставку по собственному желанию - не захотел. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

В пятницу, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский позвал к себе министров инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова. Всем предложил пойти в отставку по собственному желанию.

Вскоре соответствующие заявления появились от Криклия и Петрашко, но Степанов не желал уходить. Попросил все обдумать до 19:00 пятницы, сообщили информированные источники РБК-Украина.

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Никакого ответа в то время так и не поступило, а в эфире "Украина 24" Степанов заявил, что никаких заявлений он не писал. Согласно вечером в Раду поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.

"Была договоренность, что ждут хоть какой-то ответ Степанова. Ответа не было, поэтому премьер внес представление. А он теперь может говорить, что ему нет смысла писать заявление, ведь это уже сделали без него", - пояснил изданию один из влиятельных собеседников в монобильшости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль был недоволен главой Минздрава Максимом Степановым из-за требований по финансированию отрасли и провала вакцинации от коронавируса. Новым министром здравоохранения может стать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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