Зеленский встретился с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Глазго с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.
Об этом глава государства сообщил во вторник в Twitter.
"В ходе разговора с Джозефом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.
США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - написал Зеленский.
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Президент Украины находится на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26.
Вчера Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Говорили о ситуации с безопасностью на Донбассе.
В октябре в Украину прибыла третья партия помощи от США на $60 млн. Самолетом доставили боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.
В Киев прилетал американский министр обороны Ллойд Остин.
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