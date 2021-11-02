Зеленский встретился с Байденом

Президенты встретились на конференции ООН в Великобритании. Фото: @ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Глазго с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом.

Об этом глава государства сообщил во вторник в Twitter.

"В ходе разговора с Джозефом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", - написал Зеленский.

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Президент Украины находится на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26.

Вчера Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Говорили о ситуации с безопасностью на Донбассе.

В октябре в Украину прибыла третья партия помощи от США на $60 млн. Самолетом доставили боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. В Киев прилетал американский министр обороны Ллойд Остин.