Зеленский в рабочее время приехал на съезд своей партии. Показали кандидатов в мэры

В Киеве проходил съезд партии "Слуга народа". На нем присутствовал президент Владимир Зеленский.
Съезд проходил в КВЦ "Парковый". Там представили кандидатов в мэры от партии на местных выборах.
Кандидат на должность городского головы Винницы - председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов
Днепра - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Ильи Мечникова Сергей Рыженко
Житомира - ректор Государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов
Запорожья - первый заместитель председателя Запорожской ОГА Виталий Тишечко
Ивано-Франковска - юристконсультант, директор строительной компании Александр Богачев
Киева - народный депутат от СН Ирина Верещук
Кривого Рога - генеральный директор предприятия по производству железорудного сырья Дмитрий Шевчик
Кропивницкого - финансист, банкир Ольга Ковалева-Алокили
Львова - врач, депутат городского совета Тарас Кльофа
Николаева - предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская
Одессы - комик, доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов
Полтавы - предприниматель Сергей Иващенко
Ровно - председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль
Сумм - нардеп от СН Татьяна Рябуха
Славянска - депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина
Тернополя - сценарист Виктор Гевко
Ужгорода - депутат городского совета Виктор Щадей
Харькова - председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер
Херсона - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов
Хмельницкого - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук
Черкасс - предприниматель Виталий Ильченко
Черновцов - предприниматель Виталий Другановский
Чернигова - депутат городского совета Юрий Тарасовец
Также на съезде присутствовал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Ранее президент Владимир Зеленский ездил областями, где был на представлениях кандидатов от партии "Слуга народа".
В общественных организациях "Опора" и Комитет избирателей заявили, что это является использованием административного ресурса и политической коррупцией.
Местные выборы запланированы на 25 октября.
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