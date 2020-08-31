Зеленский в рабочее время приехал на съезд своей партии. Показали кандидатов в мэры

В Киеве проходил съезд партии "Слуга народа". На нем присутствовал президент Владимир Зеленский.

С президентом в рабочее время на съезде партии власти - премьер и спикер

Съезд проходил в КВЦ "Парковый". Там представили кандидатов в мэры от партии на местных выборах.

Съезд транслировали с вертолета

Кандидат на должность городского головы Винницы - председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов

Днепра - главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Ильи Мечникова Сергей Рыженко

Житомира - ректор Государственного университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов

Запорожья - первый заместитель председателя Запорожской ОГА Виталий Тишечко

Ивано-Франковска - юристконсультант, директор строительной компании Александр Богачев

Киева - народный депутат от СН Ирина Верещук

Кривого Рога - генеральный директор предприятия по производству железорудного сырья Дмитрий Шевчик

Кропивницкого - финансист, банкир Ольга Ковалева-Алокили

Львова - врач, депутат городского совета Тарас Кльофа

Николаева - предприниматель, общественный деятель Татьяна Домбровская

Одессы - комик, доктор филологических наук, предприниматель, педагог Олег Филимонов

Комика Олега Филимонова выдвинули в меры Одессы

Полтавы - предприниматель Сергей Иващенко

Ровно - председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль

Сумм - нардеп от СН Татьяна Рябуха

Славянска - депутат Славянского горсовета Ольга Алтунина

Тернополя - сценарист Виктор Гевко

Ужгорода - депутат городского совета Виктор Щадей

Харькова - председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер

Херсона - ректор Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрий Кириллов

Хмельницкого - профессор, декан Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инна Ящук

Черкасс - предприниматель Виталий Ильченко

Черновцов - предприниматель Виталий Другановский

Чернигова - депутат городского совета Юрий Тарасовец

Также на съезде присутствовал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Ранее президент Владимир Зеленский ездил областями, где был на представлениях кандидатов от партии "Слуга народа". В общественных организациях "Опора" и Комитет избирателей заявили, что это является использованием административного ресурса и политической коррупцией. Местные выборы запланированы на 25 октября.