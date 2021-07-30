Зеленский в Авдеевке представил нового командующего ООС

Авдеевка остается на передовой борьбы с российской агрессией, сказал Зеленский. Скриншот: телеканал "Україна 24"

Президент Владимир Зеленский посетил Авдеевку в Донецкой области.

"В этот день семь лет назад без больших, но все же потерь, город Авдеевка был освобожден от оккупантов. Силами второй батальонной тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады и добровольцев "Правого сектора".

Авдеевка стала 10-м по счету городом в Донецкой области, который освободили украинские воины-защитники. После Мариуполя, Славянска, Краматорска и других важных украинских городов", - сказал глава государства.

"Авдеевка долго была одной из самых горячих точек и сейчас остается на передовой нашей борьбы с российской агрессией", - заявил Зеленский.

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Президент представил нового командующего Объединенных сил Александра Павлюка.

"С большой радостью хочу представить вам нового командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины, кавалера ордена Богдана Хмельницкого второй и третьей степеней, генерал-лейтенанта, боевого офицера, патриота Украины Павлюка Александра Алексеевича", - сказал президент.

"Спасибо за доверие", - ответил генерал.

"Мне кажется, что именно представление в такой важный день - это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь будет наступать и во всех других временно оккупированных городах и деревнях на востоке украинской суверенной земли", - заявил Зеленский.

Президент назначил Александра Павлюка командующим Объединенных сил 28 июля. Также заменил начальника Генерального штаба и командующего Десантно-штурмовой войск ВСУ. Что известно о новом командующем Объединенных сил и начальнике Генерального штаба Сергея Шапталу можно прочитать ЗДЕСЬ 27 июля президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначил Валерия Залужного. Валерия Залужного президент представил вчера, в День Сил специальных операций.