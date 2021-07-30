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пятница, 30 июля 2021 13:25

Зеленский в Авдеевке представил нового командующего ООС

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Зеленский в Авдеевке представил нового командующего ООС
Авдеевка остается на передовой борьбы с российской агрессией, сказал Зеленский. Скриншот: телеканал "Україна 24"

Президент Владимир Зеленский посетил Авдеевку в Донецкой области.

"В этот день семь лет назад без больших, но все же потерь, город Авдеевка был освобожден от оккупантов. Силами второй батальонной тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады и добровольцев "Правого сектора".

Авдеевка стала 10-м по счету городом в Донецкой области, который освободили украинские воины-защитники. После Мариуполя, Славянска, Краматорска и других важных украинских городов", - сказал глава государства.

"Авдеевка долго была одной из самых горячих точек и сейчас остается на передовой нашей борьбы с российской агрессией", - заявил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные освободили город на Донбассе

Президент представил нового командующего Объединенных сил Александра Павлюка.

"С большой радостью хочу представить вам нового командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины, кавалера ордена Богдана Хмельницкого второй и третьей степеней, генерал-лейтенанта, боевого офицера, патриота Украины Павлюка Александра Алексеевича", - сказал президент.

"Спасибо за доверие", - ответил генерал.

"Мне кажется, что именно представление в такой важный день - это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь будет наступать и во всех других временно оккупированных городах и деревнях на востоке украинской суверенной земли", - заявил Зеленский.

Президент назначил Александра Павлюка командующим Объединенных сил 28 июля. Также заменил начальника Генерального штаба и командующего Десантно-штурмовой войск ВСУ.

Что известно о новом командующем Объединенных сил и начальнике Генерального штаба Сергея Шапталу можно прочитать ЗДЕСЬ

27 июля президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначил Валерия Залужного.

Валерия Залужного президент представил вчера, в День Сил специальных операций.

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Дата
30
июля

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