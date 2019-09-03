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вторник, 03 сентября 2019 15:32

Зеленский уволил Муженко из армии

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Зеленский уволил Муженко из армии
Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Віктора Муженка з військової служби.Фото: UA|TV

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Виктора Муженко с военной службы.

Уволить генерала армии Украины Муженко Виктора Николаевича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", – указ от 2 сентября №645/2019 опубликован на сайте главы государства.

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Генерал армии Виктор Муженко с июля 2014-го был начальником Генштаба ВСУ – главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Муженко руководил Вооруженными силами в самые горячие моменты российско-украинской войны.

Верховная Рада дала согласие на назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.
За такое решение проголосовали 312 народных депутата.

Кандидатуру Рябошапки выдвинул президент Владимир Зеленский.

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